Летний отдых в странах, объятых жарой: что нужно принять во внимание, отправляясь в поездку

В августе сезон отпусков и путешествий – в самом разгаре, и часто это означает, что целью для отдыха является одна из стран юга Европы. В то время, когда в популярных среди туристов Испании, Италии и Греции царит небывалая жара, нужно помнить о том, что, отправляясь в поездку в самые жаркие страны, стоит позаботиться о своем здоровье, чтобы воспоминания о путешествии быль только положительными.

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Июнь этого года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Жара продолжалась и в июле: в Испании, Греции и Италии температура воздуха достигала 45 градусов.

Сильный зной вызван медленно движущимся антициклоном, а в качестве второй причины ECMWF называет волны тепла с Атлантического океана, поскольку многие океанические бассейны, особенно вблизи Европы и Северной Америки, были теплее, чем обычно. Как отмечает ECMWF, если экстремальные волны жары под воздействием различных внешних, метеорологических факторов будут продолжаться, то экстремальная жара на юге Европы может повториться. К середине июля этого года на юге Европы наблюдалось 10 дней "теплового стресса", а в Испании – целых 30 дней "экстремального теплового стресса". "Тепловой стресс" – это воздействие на организм человека окружающей среды с учетом жары, влажности воздуха, скорости ветра и других факторов. Данные* свидетельствуют о том, что за прошедшее лето в Европе от вызванных жарой осложнений здоровья умерло более 60 000 человек.

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Большинство, или 54% заявлений на возмещения по страхованию путешествий, которые мы получили в этом году до середины июля, связаны с медицинскими расходами во время поездки, а 45% – с различными рисками, такими как задержка багажа, отмена путешествия или авиарейса и т. д. В июле в ERGO также была подана первая заявка, связанная с сильной жарой в Южной Европе, – о страховом возмещении в размере 400 евро после того, как клиент перенес поездку в более прохладный регион, изменив бронирование, что было напрямую связано с тем, что сильная жара могла негативно повлиять на его здоровье", – рассказывает директор департамента подписания рисков ERGO Райтис Чаклис.

Экстремально высокие температуры, заранее не спрогнозированные синоптиками, в страховании считаются стихийными бедствиями. "Чтобы застраховаться от риска стихийных бедствий, этот пункт должен быть отдельно включен в страховой полис, но следует еще раз подчеркнуть: если жара была предсказана заранее, то в таком случае страховка не покроет расходы. Жара или любое другое стихийное бедствие должно быть внезапным", – говорит Райтис Чаклис.

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Он отмечает, что при поездке в страны Южной Европы, Восточной Европы и других регионов, подверженных воздействию жары, в полис страхования необходимо включать медицинские риски: "В летний период мы наблюдаем увеличение числа страховых случаев, связанных с различными инфекциями. В жару они тоже обостряются, поэтому во время путешествия нельзя забывать о регулярном мытье рук и нужно следить за качеством пищи и мест общественного питания, чтобы из-за инфекции путешествие не оборвалось".

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Включение медицинских рисков в полис страхования путешествий важен не только при поездках в зоны с жарким климатом, но и в любую другую страну. Этим летом самые крупные возмещения по медицинским рискам были заявлены на сумму 4-5 тыс. евро и были связаны с внезапными заболеваниями во время путешествия: острая боль в животе и аппендицит, инсульт, проблемы со здоровьем, вызванные сердечными заболеваниями. Крупные убытки могут возникнуть и в связи с изменениями во время путешествия, например, этим летом ERGO получило заявку на возмещение на сумму 2000 евро из-за отмены авиарейса, в результате чего пассажир опоздал на следующий авиарейс.

Что следует учесть, отправляясь в жаркие страны?



Вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей и семейный врач Айнис Дзалбс призывает людей с хроническими заболеваниями хорошо подумать о необходимости поездки в страны, где в настоящее время стоит сильный зной, а если возможности отложить поездку нет, то нужно соблюдать следующие рекомендации:

В жаркую погоду большое значение имеет дополнительный прием жидкости . Взрослые об этом часто забывают, особенно пожилые люди. При потоотделении организм теряет жидкость, и важно ее восполнять. Маленькие дети часто тоже не понимают, что им необходим дополнительный прием жидкости. Если речь идет о хронических заболеваниях, таких как сердечная и почечная недостаточность, колебания артериального давления или последствия инсульта, то обострение этих заболеваний можно в значительной степени предотвратить дополнительным приемом жидкости.

. Взрослые об этом часто забывают, особенно пожилые люди. При потоотделении организм теряет жидкость, и важно ее восполнять. Маленькие дети часто тоже не понимают, что им необходим дополнительный прием жидкости. Если речь идет о хронических заболеваниях, таких как сердечная и почечная недостаточность, колебания артериального давления или последствия инсульта, то обострение этих заболеваний можно в значительной степени предотвратить дополнительным приемом жидкости. Отправляясь в путешествие, нужно убедиться в том, что вы взяли с собой лекарства , которые принимаете каждый день, при этом в достаточном количестве. Кроме того, пребывание в нестандартной обстановке может вызвать колебания артериального давления и обострение бронхиальной астмы, поэтому наряду с препаратами, которые используются ежедневно, нужно взять с собой и лекарства, предусмотренные на случай обострений.

, которые принимаете каждый день, при этом в достаточном количестве. Кроме того, пребывание в нестандартной обстановке может вызвать колебания артериального давления и обострение бронхиальной астмы, поэтому наряду с препаратами, которые используются ежедневно, нужно взять с собой и лекарства, предусмотренные на случай обострений. Маршрут путешествия должен быть хорошо продуман : находясь в местах, где жара переносится тяжело, следует планировать отпуск таким образом, чтобы осматривать достопримечательности в первой половине дня, а в самые жаркие часы избегать зноя, проводя время в тени и без лишних нагрузок. В самый жаркий период дня не рекомендуется заниматься физической активностью, совершать интенсивные пешие прогулки или длительные экскурсии, так как это может быть достаточно тяжело для организма.

: находясь в местах, где жара переносится тяжело, следует планировать отпуск таким образом, чтобы осматривать достопримечательности в первой половине дня, а в самые жаркие часы избегать зноя, проводя время в тени и без лишних нагрузок. В самый жаркий период дня не рекомендуется заниматься физической активностью, совершать интенсивные пешие прогулки или длительные экскурсии, так как это может быть достаточно тяжело для организма. Нужно помнить про подходящую одежду , головной убор, солнцезащитные очки и пользоваться солнцезащитным кремом. Путешествие обычно ассоциируется с красивым загаром, но в сильную жару может быстро развиться ожог и не исключено, что оставшуюся часть поездки придется провести, борясь с его последствиями.

, головной убор, солнцезащитные очки и пользоваться солнцезащитным кремом. Путешествие обычно ассоциируется с красивым загаром, но в сильную жару может быстро развиться ожог и не исключено, что оставшуюся часть поездки придется провести, борясь с его последствиями. Если в результате перегрева возникает плохое самочувствие и человек теряет сознание, его необходимо перенести в тень, поместить в положение лежа, снять плотно прилегающую одежду, приложить охлаждающие компрессы, особенно к крупным кровеносным сосудам – на шее, в паховой области. В такой ситуации могут наблюдаться озноб, повышенная температура, головная боль, которые необходимо снять, предотвратив потерю жидкости и охладив пациента.

и человек теряет сознание, его необходимо перенести в тень, поместить в положение лежа, снять плотно прилегающую одежду, приложить охлаждающие компрессы, особенно к крупным кровеносным сосудам – на шее, в паховой области. В такой ситуации могут наблюдаться озноб, повышенная температура, головная боль, которые необходимо снять, предотвратив потерю жидкости и охладив пациента. Уменьшить симптомы ожога кожи и перегрева помогают также противоаллергические средства, которые снижают чувствительность кожи, покраснение и немного улучшают самочувствие.

Foto: AFP/Scanpix

Чтобы солнечные лучи не причинили вреда



Дерматолог медицинского центра ARS Игорь Лукьянов поясняет: "Часто люди неправильно используют солнцезащитные средства, что приводит к солнечным ожогам. Даже при использовании солнцезащитного крема с высоким SPF (50 и более) не рекомендуется находиться на солнце с 10:00 до 16:00, так как в это время оно наиболее активно. Иногда можно услышать термин "аллергия на солнце", или фотодерматит.

Эндогенный фотодерматит возникает при наличии у человека давнего хронического заболевания (например, болезни надпочечников). Длительное пребывание на солнце может спровоцировать зуд, покраснение и образование волдырей на коже. Применение различных лекарственных препаратов также может вызвать фотодерматит.

Экзогенный фотодерматит провоцируется использованием косметических средств, не подходящих для пребывания на солнце, например, крема для тела, что приводит к покраснению, зуду, появлению пятен на коже. "Аллергия на солнце" – это не прямая аллергия на солнечный свет, а на химические процессы, которые происходят в результате воздействия солнца. Важно также обращать внимание на то, можно ли выходить на солнце сразу после нанесения крема или при использовании солнцезащитных средств, поглощающих УФ-лучи, необходимо выждать некоторое время – десять или пятнадцать минут. При использовании крема, содержащего отражающие солнечный свет минералы, на солнце можно выходить сразу после нанесения.

Находясь на солнце, важно помнить и о серьезных рисках, к которым могут привести солнечные ожоги: на раздраженной коже могут возникнуть бактериальные инфекции, а также они могут спровоцировать онкологические заболевания – рак кожи. Разумеется, это не произойдет за один день, однако длительное пребывание на солнце может привести к появлению различных видов доброкачественных и злокачественных опухолей".

*Данные Nature Medicine: "Вызванные жарой случаи смерти в Европе летом 2022 года".