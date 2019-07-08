Лето в Швеции: 10 идей для идеальной поездки

У шведов нет Ривьеры, зато есть Мальмё. Песчаный пляж Риббан, он же Риберсборг, тянется на два с лишним километра вдоль дюн, зелёных лужаек и парков. Другая точка притяжения по соседству, район Вэстра-хамнен (Västra Hamnen), "Западная гавань", идеальна для летнего променада по прибрежным мосткам мимо частокола лодок и яхт, на которых загорают их владельцы. Окрестные кварталы интересны смелой современной архитектурой. Их возвели в начале 2000-х, в предверии европейской строительной выставки "Bo01" ("Город будущего"). В основу этого градостроительного проекта были положены принципы экологичности, энергоэффективности и устойчивого развития. Сегодня в местных кафе и ресторанах всё лето кипит жизнь – и отсюда всего пять минут на велосипеде до исторического центра Мальмё.