Лето в Швеции: 10 идей для идеальной поездки

Шведы обходятся без государственной религии – хотя таковой вполне можно было бы объявить культ поклонения лету. От Мальмё на юге до Лапландии на севере – вот десять идей для летнего отпуска в Швеции от портала sweden.se.
1. На пляж – в Мальмё
У шведов нет Ривьеры, зато есть Мальмё. Песчаный пляж Риббан, он же Риберсборг, тянется на два с лишним километра вдоль дюн, зелёных лужаек и парков. Другая точка притяжения по соседству, район Вэстра-хамнен (Västra Hamnen), "Западная гавань", идеальна для летнего променада по прибрежным мосткам мимо частокола лодок и яхт, на которых загорают их владельцы. Окрестные кварталы интересны смелой современной архитектурой. Их возвели в начале 2000-х, в предверии европейской строительной выставки "Bo01" ("Город будущего"). В основу этого градостроительного проекта были положены принципы экологичности, энергоэффективности и устойчивого развития. Сегодня в местных кафе и ресторанах всё лето кипит жизнь – и отсюда всего пять минут на велосипеде до исторического центра Мальмё.
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