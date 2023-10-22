Личный опыт: Болгария – страна, которая близко, дешево и там растут фиги!
Foto: Privātais ahīvs

Еще не зная, что в конце лета ее ждет путешествие, в новогоднюю ночь жительница Курземе Санта решила, что предстоящим летом окажется под плодородной смоковницей, которая угостит ее медово-сладкими плодами. Ее желание исполнилось, когда она выиграла авиабилеты компании Novatours в солнечную Болгарию.

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Санта отправилась в путешествие вместе со своей восьмилетней дочерью. Она говорит, что воспоминания о поездке навсегда останутся с ними, с чувством радости и благодарности. "Мы были приятно удивлены продолжительностью перелета, который примерно соответствует длительности поездки на поезде из Риги на западное побережье Латвии, где мы находимся. Мы потратили на дорогу всего три часа", – делится воспоминаниями Санта.

Черное море

Прибыв в Бургас, Санта с дочкой отправились на побережье Черного моря, чтобы выполнить одну из главных целей поездки – как можно больше насладиться пляжной жизнью. Для этого было выбрано жилье в районе Солнечного берега. Это самый крупный и популярный курорт Болгарии, предлагающий европейский уровень сервиса и дружелюбную атмосферу. Он расположен примерно в 35 километрах от Бургаса и в 100 километрах от аэропорта Варны. Курорт известен своим шестикилометровым пляжем с золотистым песком, чистой водой, спокойным морем и свежим воздухом. К услугам отдыхающих – яхтинг, виндсерфинг, водные лыжи, скоростные катера и планеры, теннисные корты, школа тенниса, конная ферма и школа верховой езды, боулинг, поля для мини-гольфа и площадки для пляжного волейбола.

Личный опыт: Болгария – страна, которая близко, дешево и там растут фиги!
Foto: Privātais ahīvs

Удивительная природа

"Уже по дороге к месту проживания мы были приятно удивлены великолепием природы и плодородием страны. Вдоль дорог тянулись и радовали глаз бесконечные, казалось бы, рощи подсолнухов. Потом мы не переставали удивляться Черному морю, уникальной флоре и фауне, гибискусам и различным растениям и цветам, которых мы никогда не видели", – восторженно рассказывает Санта о своих первых впечатлениях.

Она добавляет, что не менее неожиданно было увидеть обильные виноградные, фиговые и гранатовые деревья почти у каждого второго дома. И, конечно, не стоит забывать о прекрасных клумбах роз в городах и на обочинах дорог, которые запечатлены на бесчисленных фотографиях как свидетельство воспоминаний.

Сезон инжира

Санта и ее дочь наслаждались Болгарией в конце августа, что совпадало с началом сезона инжира. "В начале года, когда я мечтала о том, каким может быть мой личный наступающий новый год, какие события и эмоции я хотела бы испытать, одним из моих желаний было ощутить летом вкус инжира у себя дома, насладиться им так, как мы наслаждаемся латвийскими яблоками – приложить руку к веткам дерева и сорвать самый спелый инжир. И я до сих пор не могу поверить, что это желание исполнилось, – говорит Санта, победившая в конкурсе, объявленном туроператором Novatours в августе. – Когда я принимала участие в конкурсе, я даже не знала, что в Болгарии растет инжир, который мне казался таким загадочным фруктом. На самом деле это даже не плоды, а цветы, которые просто растут внутрь. И Болгария оказалась очень щедрой на них. Медово-сладкий вкус плодов тесно переплетается с волшебными эмоциями и впечатлениями от поездки. После этой поездки я определенно полюбила инжир еще больше".

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Фото: Частный архив

Болгария с ребенком

Санта с дочерью провели в Болгарии неделю и передвигались на общественном транспорте, о чем Санта говорит с юмором: "Я знаю, что многие родители считают путешествие с ребенком сложным, особенно если приходится планировать поездку на общественном транспорте. Должна признать, что это можно назвать сложным, но не из-за ребенка, а из-за расписания общественного транспорта. Даже местные жители этого не понимают! Но мы воспринимали это как часть приключения!".

Санта отмечает, что ее дочери очень понравилось проводить время на пляже, купаться и наслаждаться теплой погодой, а также очень понравилась еда, поскольку ее вкус оказался очень похож на вкус привычной латвийской еды.

Желание вернуться в Болгарию

Вернувшись из поездки, Санта говорит, что Болгария ее просто покорила: "Здесь уникальная природа. Еда намного дешевле, чем в Латвии, да и гостиницы более доступны. Это страна, где можно наслаждаться всем, что она может предложить".

Она также чувствует, что обязательно вернется в Болгарию, потому что ей хотелось бы увидеть очень многое, а в этой поездке это было невозможно, так как ее дочь еще слишком мала для таких грандиозных приключений.

"Я бы хотела когда-нибудь исследовать средние и горные районы Болгарии. Пещера Утроба привлекла мое внимание, и я бы с удовольствием съездила туда в другой раз. Может быть, когда моя дочь подрастет, мы будем чаще ходить в походы, но это нужно планировать на более прохладный месяц, может быть, на октябрь. В одном я абсолютно уверена: Болгария – действительно красочная и разнообразная страна, которая может преподнести путешественникам много приятных сюрпризов".

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