Литовцы с шумом открыли сезон теплой погоды: в Паланге - толпы людей
Foto: Tomo Sakalausko nuotr.

В выходные на пляже Паланги по-летнему много людей: побережье Балтийского моря заполнено перегретыми отдыхающими, а некоторые из них смело освежаются в ледяной морской воде, пишет rus.delfi.lt.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Вода суперская, сказочное ощущение, освежился. Выбираешься из воды и чувствуешь, что живешь", — рассказали Delfi Рамунас из Паланги и Арнас, ненадолго вернувшийся в Литву из Швейцарии.

По их словам, хотя температура воды достигает около 10 градусов, ноги не сводит.

"Мы закалены. Видите ли, стало больше людей, а это значит, что купальный сезон в Паланге в самом разгаре", — улыбнулись опрошенные мужчины.

На пляже Паланги уже работают предвестники начала летнего пляжного сезона - продавцы чебуреков. "Горячие чебуреки, жареный хлеб!" — кричит торговец с сумкой, который ходит вокруг отдыхающих.

Посмотрите, как выглядели выходные в Паланге:

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Venipak – стабильное рабочее место!
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как выбираются места для размещения пакоматов?
Как появились пакоматы?
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Venipak – стабильное рабочее место!
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox