Литовский путешественник приблизился к середине Атлантического океана: волны поднимаются на высоту трех метров
Foto: Privātais ahīvs

Литовец Ауримас Валуявичюс пересекает Атлантический океан на одноместной весельной лодке. Он поделился новым видео и рассказал, когда доберется до середины пути.

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"Волны поднимаются до 3 м, немного в стороне идет дождь, не знаю, доберется до меня или нет. Сейчас скорость три узла – хорошая скорость, не знаю, сколько еще это продлится. 3 узла - это космос, почти 6 км/ч. Думаю, через дней 10 доберусь до середины пути", – рассказал путешественник.

"Я в рубашке, у меня немного одежды с длинными рукавами, а солнце светит ярко, его будет все больше. Вода тоже теплая – 24 градуса. Я ем, поэтому каждый день лодка становится на 1 кг легче, столько я съедаю за день. Спасибо за поддержку, каждый день я получаю много сообщений, но надо грести, отвечу в Майями", – сказал Ауримас.


Напомним, что его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой маршрут.

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