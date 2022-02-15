Литва снимает ограничения из-за Covid-19 для приема иностранных туристов

15 февраля Литва стала одним из самых открытых европейских государств, сняв ограничения на въезд для посетителей из всех стран ЕС/ЕЭП и некоторых стран, не входящих в ЕС. Ожидается, что отмена требований будет способствовать развитию туристического сектора, экономики и сделает международные поездки проще.

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Литва отменила ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, для всех стран, входящих в ЕС/ЕЭП, и продолжает смягчать их для других стран. С 15 февраля всем посетителям из стран ЕС/ЕЭЗ и некоторых стран, не входящих в ЕС (Израиля, США, ОАЭ, Новой Зеландии, Грузии, Тайваня, Украины) при въезде в Литву больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации, документы о выздоровлении или отрицательный тест на COVID-19.

С 31 марта посетители из других стран по-прежнему должны будут предъявлять сертификат о вакцинации, документы о выздоровлении или отрицательный тест COVID-19, однако им не нужно будет проходить дополнительное тестирование или уходить на самоизоляцию. Кроме того, лица, привитые вакцинами Nuvaxovid (Novavax) и Covishield (AstraZeneca), уже могут въезжать в страну.

Это решение, принятое правительством Литвы, соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения о снятии или ослаблении ограничений на поездки, поскольку длительные строгие меры по борьбе с COVID-19 могут нанести экономический и социальный ущерб. После введения этих изменений Литва остается одной из самых открытых европейских стран в отношении международных поездок.

"Литва - одна из первых стран в регионе, которая быстро и гибко отреагировала на изменение характера вируса. Отмена ограничений является позитивным сигналом для всего туристического сектора Литвы, который крайне пострадал от пандемии", - сказала Аушрине Армонайте (Aušrinė Armonaitė), министр экономики и инноваций Литвы. "Прежние ограничения больше не будут служить той же цели и окажут лишь негативное влияние на экономику, учитывая, что нынешний штамм вируса считается более мягким. Это также хорошая новость для туристов и литовцев, живущих за границей, поскольку этим обеим группам теперь будет проще приехать в Литву."

До пандемии в 2019 году страну посетили почти 2 миллиона туристов. В тот же год гости страны потратили более 977,8 млн. евро, и туризм стал значительной частью экономики. Ожидается, что отмена ограничений будет способствовать более быстрому восстановлению туристического бизнеса страны, поскольку правила въезда в Литву из стран ЕС/ЕЭП теперь не будут отличаться от правил, действовавших в допандемический период.

В настоящее время в Литве открыто большинство туристических достопримечательностей, что позволяет посетителям путешествовать по стране с минимальными ограничениями по безопасности, такими как ношение медицинских масок в общественных помещениях и респираторов класса FFP2 во время мероприятий в закрытых помещениях.

Более подробную информацию о правилах, касающихся COVID-19, в Литве можно получить здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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