Объездить на велосипеде все улицы города — идея, которой загорелись и которую воплотили многие энтузиасты, в том числе и латвийцы — вне зависимости от того, в каком городе они живут. Одному понадобилось четыре часа, другому — более четырех лет. Портал DELFI рассказывает о двух латвийцах, которые объездили все улицы Лондона и Баложи.

Давис Вилюмс переехал в Лондон семь лет назад. Его привлек как сам город, так и культура, а еще — возможность поставить перед собой новые цели. Еще живя в Риге, Давис посвящал много времени велосипедному спорту, и не бросил любимого дела даже после переезда.

Тогда же у него родилась идея объездить все улицы центрального Лондона. Он стал уделять время на ее реализацию по пути на работу. "Поначалу поездка на работу занимала полчаса, а в итоге стала доходить почти до двух часов. Это фантастический город — культура, история… Я достаточно любознательный. Когда каждый день ездишь по одному и тому же маршруту, добираться до работы становится все скучнее и скучнее. Как сделать его интереснее? Ехать на работу не по привычным улицам или по другому мосту. Я подумал — что будет, если я стану отмечать на карте все улицы Лондона, которые проехал? Закрашивал, закрашивал. Отметил стандартные маршруты, по которым ездил, пока не понял, что мне действительно нравится закрашивать и ездить по новым улочкам, открывать новые места. Я подумал, что могу закрасить всю свою карту и объездить все улицы, которые на ней отмечены. Меня затянул этот процесс", — рассказывает Давис.

С тех пор Давису удалось хорошо узнать город, в котором он теперь живет. "О некоторых местах Лондона, где мне довелось побывать, раньше я и не знал", — говорит Давис и добавляет, что в рамках самых простых маршрутов ему удалось найти очень красивые здания и улицы. А два года назад он преодолел на велосипеде маршрут, который на карте образует контур Латвии.