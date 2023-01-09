Арье Смит — ютубер и создатель контента, на все его каналы подписано почти 10 миллионов человек. Арье, также известный как @Xiaomanyc, живет в Нью-Йорке и больше всего известен своими видеороликами, в которых удивляет людей своими способностями к языкам.

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И речь идет не о типичном французском или испанском, хотя он отлично говорит по-испански. Арие выучил мандаринский китайский и может поверхностно изъясниться на йорубе, навахо, диалекте фучжоу, волофе, хинди и многих других языках. Так в чем же его секрет?

Как Xiaomanyc обнаружил в себе любовь к языкам?

Арье вырос в обычной семье. Дома говорили только на одном языке, и он не особенно интересовался или преуспевал в языках, которые можно было выучить в школе.

Однако после окончания средней школы Арье искал, чем бы заняться летом, и нашел объявление о бесплатных уроках китайского языка. Изучив основы и попрактиковавшись в китайском квартале Нью-Йорка, он пропал.

"Я думаю, что причина, по которой я продолжал изучать его в той степени, в которой я это делал, заключалась [...] в том, что я довольно рано получил очень положительные отзывы от китайцев", — рассказал Арье Euronews Travel.

Во время учебы в колледже Арье продолжил учить язык и получил стипендию на обучение в течение одного года в Китае. Это включало двухмесячную программу с другими американскими студентами, во время которой им запрещалось разговаривать друг с другом на английском языке.

"Я пытался полностью погрузиться в среду… Я учился в пекинском университете, в котором было много иностранных студентов, но я активно пытался изолировать себя и решил, что буду проводить время только с китайцами, — объясняет Арье. — Если я и общался с иностранцами, то старался общаться с такими людьми, которые не очень хорошо говорили по-английски".

Зачем учить язык?

Изучение языка не только облегчает путешествие, но и способствует более глубокому пониманию страны и ее культуры. "Я думаю, что люди хотят, чтобы их культуру видели и слышали", — говорит Арье.

"Я думаю, что если вы знаете, как сказать что-то на их языке — или если вы даже знаете, что существуют их страна, культура и еда — это знак уважения, и люди это очень ценят".

Как начать говорить на новом языке?

Прежде всего, вам нужна причина, чтобы сделать это. Может быть, вы собираетесь в большое путешествие или хотите переехать за границу, а может быть, вы хотите прочитать любимую книгу на языке оригинала. Что бы это ни было, найдите свою причину.

По словам Арье, когда он впервые знакомится с любым языком, то у него есть список фраз, которые он всегда выучивает и запоминает:

Вы говорите на языке X?

Я говорю на языке X.

Я не понимаю.

Сколько это стоит?

У тебя это есть?

Арье считает, что если вы хотите говорить, то не надо беспокоится об интенсивном изучении грамматики, просто практикуйтесь в разговорной речи, и механика языка придет сама собой.

И, честно говоря, как часто, когда вы находитесь в супермаркете за границей, вам нужно сказать кому-то, что у вас зеленые глаза, прямые каштановые волосы и два брата? Забудьте о школьном учебнике, сосредоточьтесь на полезном.

"Я думаю, что путешествия — это очень круто, потому что они действительно улучшают память. Поэтому, если вы можете совмещать изучение языка и путешествие, то это лучшая вещь, которую можно себе представить", — добавляет Арье.