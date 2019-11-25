Лучшей авиакомпанией в мире признана Air New Zealand

Названы авиакомпании, удостоенные престижной премии Airline Excellence Awards. В этом году звание лучшего в мире перевозчика досталось Air New Zealand. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на CNN Travel.

Ежегодно эксперты агентства по авиационной безопасности и рейтингу продуктов AirlineRatings.com называют лучшие авиакомпании в мире по нескольким критериям. В их числе уровень безопасности, возраст самолетов, отзывы пассажиров, инвестиционные рейтинги, персонал, предлагаемые услуги и прибыльность.

В итоге обладателем главной награды стала компания Air New Zealand. Специалисты особенно отметили ее роскошные салоны, первый класс, развлечения в полете и экологическую составляющую. По другим критериям перевозчик также находился среди лидеров. "За последние 10 лет авиакомпания сократила расход топлива и, как следствие, выбросы углерода почти на 22%, что выше среднего показателя по отрасли", — сообщают эксперты. Кроме того, Air New Zealand названа пионером в ряде важных отраслевых инициатив, таких как биотопливо, более эффективные траектории полета и усовершенствования на земле, например, электромобили.

Прошлогодний победитель Singapore Airlines занял второе место. В этом году сингапурский перевозчик назван лучшей компанией в номинации "услуги первого класса". Бронза досталась All Nippon Airways.

Далее в рейтинге идет австралийская Qantas. Эксперты оценили ее испытательные полеты самого продолжительного рейса в мире из Лондона в Сидней, а также назвали лучшим перевозчиком по части обслуживания внутренних маршрутов и залов ожидания. В топ-10 также вошли Cathay Pacific, Emirates, Virgin Atlantic, EVA Air, Qatar Airways и Virgin Australia.

Лучшим на американском континенте названа Delta Air Lines, в Европе — Lufthansa, а на Ближнем Востоке — Emirates. Титул победителя в Азиатско-Тихоокеанском регионе достался Cathay Pacific Airways. Что касается бюджетных авиакомпаний, лучшей из них в Северной и Южной Америке стала JetBlue. Победителем среди европейских лоукостеров стал Wizz Air.