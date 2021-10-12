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Вулкан Стромболи в Италии
Лучшие хиты планеты: Пять красивейших природных объектов
Foto: Shutterstock

Природа блестяще знает свое дело и часто создает удивительные объекты, которые вряд ли кого-то оставят равнодушным. Вулканические острова, скалы в форме животных и фантастические виды — вам нужно лишь выбрать следующий пункт назначения.

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В этой статье Тургид собрал некоторые из самых красивых мест на Земле, которые стоит увидеть. Имейте ввиду, что вживую они выглядят даже эффектнее и более захватывающе, чем на фотографиях.

Мраморные пещеры в Чили

Неподалеку от чилийского города Чиле-Чико, располагается одно из глубочайших озер в мире — Lago General Carrera (чилийское название) или Lago Buenos Aires (аргентинское название). В воде озера содержятся минеральные частицы, которые на солнце переливаются чудесными зелено-синими оттенками.

Лучшие хиты планеты: Пять красивейших природных объектов
Foto: Shutterstock


Своды пещер Cuevas de Marmol образовались благодаря ледниковой воде, омывающей полуостров на протяжении 6000 лет. Самые большие пещеры называются Часовня и Собор. Их величественные гроты и бледно-голубой цвет, возникающий в результате отражений на воде, действительно напоминают церковь.

В пещеры можно попасть только по воде, а в некоторые из них можно заплыть на лодке. Есть предположение, что мраморная скала, в которой образовались пещеры, весит около пяти миллиардов тонн.


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Вулкан Стромболи в Италии

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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