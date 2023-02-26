Лучший пляжный отдых на Балтике: The Guardian выбрал куда поехать этим летом (и без Юрмалы дело не обошлось)

Люди делятся на тех, кто любит море, и на тех, кто предпочитает горы. Но даже те, для кого горы – это навсегда, не против отдохнуть пару-тройку дней у моря. И если времени или денег на отдых на берегу более теплых морей-океанов у вас нет, всегда можно выбраться на местный пляж или пляжи ближайших к нам соседей. Английская The Guardian выбрала по курорту в трех балтийских странах и Польше, в которых, по ее мнению, отдыхать лучше всего.

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Гданьск-Гдыня-Сопот, Польша

Гданьск – один из самых интересных городов Европы. Это место рождения философа Артура Шопенгауэра, писателя Гюнтера Грасса (когда город еще назывался Данциг) и движения "Солидарность". Старый город, искусно восстановленный после Второй мировой войны, процветает благодаря отелям и шумным барам (отдельно газета выделяет паб Red Light с удобными креслами и коктейлями с водкой). В городе также есть два превосходных музея: Европейский центр солидарности и Музей Второй мировой войны.

Foto: Shutterstock

Но если вы не поклонник музеев, то в Гдыне вы найдете чистый сахарный песок, пирс и набережную, популярную среди велосипедистов и скейтеров. И очень интересный, пришвартованный к пирсу эсминец времен Второй мировой войны "Блискавица" (ORP Blyskawica). Летом сюда легко сбежать на пляж, сев на поезд от красивого неоготического железнодорожного вокзала Гданьска (работы по реконструкции продолжаются, но он полностью функционирует) до Гдыни, менее известного прибрежного города с морским наследием и песчаными пляжами всего в 15 минутах езды. Поесть в Гдыне можно в Osteria Fino.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Если вам по душе больше жизни, чем в Гдыне, которая все-таки больше город портовый, нежели курортный, то отправляйтесь в городок по соседству – Сопот. Здесь вас ждут толпы господ отдыхающих, а также самый длинный в Европе морской мол, экскурсии на "старинном" кораблике, прекрасная пешеходная улица вдоль моря и знаменитый "Кривой домик". Напротив домика, кстати, можно прекрасно перекусить – в "Белом пуделе".

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В Сопот также можно доехать из Гданьска на городской электричке или на трамвае. Поскольку Гданьск, Сопот и Гдыня вместе образуют агломерацию Труймясто ("Тройное место"), то перемещаться между этими тремя городами очень легко и просто. А если вы приедете в Гданьск на машине, то и вообще элементарно – через все три города проходит шоссе шириной от двух до четырех полос в разных местах.