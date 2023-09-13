Лучший способ победить джетлаг? Поможет еда, считают ученые

Джетлаг или синдром смены часового пояса – это бич часто летающих пассажиров и досадная особенность дальних поездок для всех остальных. Но что, если при определенных условиях его последствия можно было бы свести к минимуму?

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В скором времени решение может быть найдено, поскольку, как сообщается, ученые выяснили причину этого состояния, которое возникает, когда человек за короткий промежуток времени проделывает большой путь на восток или запад.

Как и в случае с другими проблемами, связанными со сном, у каждого из нас есть к этому свой подход и свои рекомендации. Однако в новом исследовании научно доказывается, что питание является ключевым фактором в борьбе с джетлагом.

Организм работает как часы

Джетлаг возникает, когда происходит рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при перелете. Это понятие, известное также как десинхроноз, знакомо многим: например, когда мы прилетаем, например, в Америку и какое-то время продолжаем там жить по латвийскому времени.

Но если присмотреться повнимательнее (как это сделали ученые на рубеже веков), то окажется, что человек состоит из множества внутренних часов – маленьких хронометров, присутствующих практически в каждой клетке и ткани.

Эти внутренние часы реагируют на различные сигналы. Часы мозга учитывают солнечный свет, а часы периферических органов, например нервов, зависят от времени приема пищи.

Однако мало что известно о том, как различные часы организма взаимодействуют друг с другом и что заставляет их синхронизироваться.

Ученые из Северо-Западного университета и Института Санта-Фе (США) попытались ответить на этот вопрос в новом исследовании, опубликованном в журнале Chaos.

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"Большинство исследований посвящено одному конкретному сигналу времени или одним часам, – рассказывает автор исследования Йитонг Хуанг. – Что же касается синхронизации нескольких разных часов, то в нашем понимании их работы все еще остаются существенные пробелы".

Чтобы узнать больше, Хуанг и ее коллеги построили математическую структуру, воссоздающую сложное взаимодействие между системами нашего организма.

Когда нужно есть, чтобы избежать смены часовых поясов?

Модель, созданная исследователями, помогла им определить, что делает джетлаг невыносимым. Ученые обнаружили, что общие симптомы старения, такие как ослабление сигналов между циркадными часами и снижение чувствительности к свету, приводят к тому, что система становится более уязвимой к сбоям и медленнее восстанавливается.

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Однако есть способ акклиматизироваться к смене поясов достаточно быстро – и этот способ ведет через желудок.

"Преодолеть смену часовых поясов поможет обильный прием пищи ранним утром в новом часовом поясе, – говорит Хуанг. – При этом постоянно менять график приема пищи или есть ночью не рекомендуется, так как это может привести к рассогласованию внутренних часов".

В настоящее время ученые сосредоточили свои исследования на том, что делает наши внутренние часы более устойчивыми. А это, скорее всего, приведет к разработке рекомендаций по предотвращению джетлага в принципе.