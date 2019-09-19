Lufthansa перестала продавать билеты на последний ряд кресел

Самолеты A-320neo от Airbus обвинили в проблемах с безопасностью. Немецкий перевозчик Lufthansa принимает меры и перестает продавать билеты на шесть задних мест. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на FVW.

вропейский орган управления воздушным движением Easa выпустил предупреждение по безопасности для авиакомпаний, чей воздушный флот включает самолеты серии A-320neo. Как сообщается, очень быстрый стартовый разгон лайнера может представлять угрозу задеть задней частью фюзеляжа взлетно-посадочную полосу. Для решения проблемы компаниям рекомендовано оставлять последний ряд кресел свободным. Это позволяет переместить центр тяжести самолета немного вперед и снизить вероятность аварийной ситуации до нуля. В Easa отметили, что аварийный сценарий в реальности никогда не фиксировался. Подобная ситуация происходила лишь во время испытаний на симуляторе.

Одной из первых авиакомпаний, которая воспользовалась рекомендациями, стала Lufthansa. В ее флоте находятся 20 самолетов A-320neo. Перевозчик в качестве специальной меры уже объявил о блокировании последнего ряда сидений лайнера. Представители компании также выразили надежду, что Airbus в ближайшее время устранит проблему. Эксперты уверены, что в конструкции судна ничего менять не придется. Исправить ситуацию можно с помощью корректировок программного обеспечения.

Самолеты A-320neo производятся с 2014 года. Впервые они начали эксплуатироваться компанией Lufthansa.