Lux Express открывает летний маршрут на остров Сааремаа. Первый рейс состоится 16 июня

Учитывая стремительно растущее число пассажиров и интерес жителей к возможностям путешествий в этом летнем сезоне, автобусный перевозчик Lux Express 16 июня открывает летний маршрут Рига-Пярну-Курессааре (Сааремаа). Таким образом, этим летом жители Латвии из Риги смогут удобно посетить остров Сааремаа и его крупнейший город Курессааре.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новый маршрут будет действовать в летний период с 16 июня по 20 августа.

Сааремаа всегда был очень популярным местом отдыха в летние месяцы, а Курессааре – один из ведущих курортных городов Эстонии, где, вероятно, самая высокая в мире плотность СПА на каждые десять жителей. Маршрут составлен таким образом, что путешественники могут посетить не только Сааремаа, но и остров Муху, где останавливается автобус.

Как добраться из Риги в Курессааре?

Время в пути из Риги в Курессааре составляет около шести часов, а из Курессааре в Ригу - на полчаса меньше.

9.00 Рига -> 15.05 Курессааре

16.55 Курессааре - > 22.25 Рига

Это расписание идеально подходит для СПА-туристов, так как заселение в отель обычно начинается в 15:00.

Что посмотреть в Курессааре?

Курессааре – крупнейший город и центр эстонского острова Сааремаа. Гостей города ожидают разнообразные спа-услуги, захватывающими дух природные достопримечательности и богатое историческое наследие. К основным достопримечательностям относятся средневековая Курессаареская епископская крепость и замковый комплекс, Важня, православная церковь Св. Николая, старинный Рыцарский дом, историческая ратуша, Курзал, Ложе Солнца, или кратер метеорита Каали, и Курессаареский парк здоровья.

Что посмотреть на Муху?

Муху меньше Сааремаа, но он также обладает прекрасной природой и богатой флорой. На острове путешественники могут посетить деревню Когува с ее длинными каменными подворьями, усадьбу Педасте, отвесные берега в Юугу, старейший из храмов Эстонии – церковь Катерины с ее языческими надгробиями. На острове Муху также находится страусиная ферма и конный завод Тихусе.

Бесплатный велосипедный билет

Поскольку и Сааремаа, и Муху очень подходят для путешествий на велосипедах, желающие смогут воспользоваться бесплатными велосипедными билетами Lux Express. Компания разрешает провозить бесплатно до четырех велосипедов на каждом автобусе на всех маршрутах между городами стран Балтии и Варшавой. Бесплатный билет для велосипеда необходимо забронировать при покупке билета на рейс Lux Express на сайте luxexpress.eu.

Lux Express выполняет 13 ежедневных рейсов по маршруту Рига-Пярну-Таллинн и три ежедневных рейса по маршруту Рига-Тарту. Тарту – второй по величине город на юге Эстонии, который в следующем году будет культурной столицей Европы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Южный сосед Латвии – Литва – также пользуется растущим интересом у латвийцев. Нынче Вильнюс празднует свое 700-летие, поэтому торжества и различные праздничные мероприятия в литовской столице льются как из рога изобилия. Этим летом Lux Express выполняет 7 ежедневных рейсов из Риги в Вильнюс.