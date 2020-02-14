Любек, Ротенбург, Рамзау: Топ-10 самых сказочных городов Германии

Пожалуй, только в Германии можно найти фахверковые дома, средневековые замки, потрясающие горные долины и другие волшебные пейзажи – и все это в одном месте. Особенно хороша Германия зимой: присыпанная снегом, с многочисленными рождественскими базарчиками — и уже сложно поверить, что на дворе XXI век. Pandotrip рассказывает о десяти самых прелестных городах Германии, которые порадуют вас в любое время года.

Ротенбург-об-дер-Таубер

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Начнем с Ротенбурга — это, бесспорно, один из самых очаровательных немецких городов. Он находится недалеко от Мюнхена, Нюрнберга и Штутгарта, и здесь хочется задержаться на подольше — побродить по мощеным улочкам старинного города. С Ратушной башни можно увидеть весь старый город, и лучше это делать рано утром, пока не появляются толпы туристов.

Зачем ехать?

Из Ротенбурга можно быстро попасть в другие города Германии, однако сюда едут посмотреть на прекрасно сохранившуюся старинную архитектуру. Стены XIV века до сих пор целы, хоть и пострадали во время Второй мировой войны. Здесь есть историческая торговая площадь, Музей средневековых преступлений и наказаний и другие достопримечательности. Обязательно посетите Церковь Св. Якоба,в которой находится 500-летний резной деревянный алтарь — прекрасный образец немецкого ремесленничества.