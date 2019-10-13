Любителям толп посвящается: Топ-5 самых загруженных туристами направлений

Опубликован рейтинг туристических направлений, где оказалось больше всего туристов в расчете на 1 кв. милю (2,59 кв. км), сообщает АТОР со ссылкой на данные крупной исследовательской компании. Эксперты составили рейтинг самых перегруженных туристами мест. В первой пятерке — два азиатских курорта и три европейских города.

1. Пхукет

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Лидер списка — остров Пхукет в Таиланде. Его посещают 9,29 млн гостей в год (в среднем это 25 452 посетителя в день). То есть на 1 кв. милю приходится 5 090 туристов.

Помимо пляжного отдыха, туристов привлекают на остров культурные и исторические достопримечательности, возможность совершения недорогих покупок, богатый подводный мир Андаманского моря, поля для гольфа мирового уровня.