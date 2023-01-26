Мадейра от А до Я: все, что вам нужно знать, отправляясь на этот португальский остров

Португальский остров Мадейра часто называют островом вечной весны, потому что климат на нем отличается умеренностью: здесь не слишком жарко и не слишком холодно. Это отличное место для путешествий зимой или поздней весной, когда в Латвии еще не слишком приятно.

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Мадейру часто отождествляют с раем. Теплый климат острова позволяет активно отдыхать на свежем воздухе круглый год: гулять по необычным оросительным системам – "левадам" – которые были созданы еще в XVI веке, изучать музеи и архитектуру в крупнейшем городе Фуншале, наслаждаться отдыхом у океана или кататься на корабле. На Мадейре есть отличные места для дайвинга, серфинга, параглайдинга, наблюдения за китами и плавания с дельфинами. Он очаровывает своим спокойствием и величием природы.

Туроператор Novatours собрал самые важные факты, которые будут полезны тем, кто впервые планирует поездку на Мадейру.

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Прибытие



Граждане и неграждане Латвии могут въезжать в Португалию без визы, если планируемое пребывание в стране не превышает 90 дней в течение полугода. При этом граждане Латвии могут въезжать в Португалию с картой eID, а негражданам для поездки нужен паспорт. Проездной документ должен быть действителен до конца поездки.

В Португалии были сняты ограничения на въезд, связанные с заражением Covid-19, и людям не нужно предъявлять справку о вакцинации или тестировании на Covid-19, а также им не нужно соблюдать самоизоляцию после въезда.

Климат

Остров Мадейра – вулканического происхождения, но действующих вулканов на нем нет. Погода здесь постоянна в течение почти всего года. Самый холодный и дождливый месяц — февраль, когда температура днем опускается до 18 градусов, а средняя температура в целом колеблется между 23 и 26 градусами. Климат субтропический и влажный. Насладиться приятной свежестью можно как в горах, так и у океана.

Специфика отелей



Отели Мадейры известны своим гостеприимством, профессионализмом, доброжелательным отношением и отличной кухней. Они могут располагаться как близко к пляжам, так и в отдалении. По сравнению с отелями в центре или рядом с пляжем, те, что дальше, предлагают более широкий спектр услуг — обычно там есть спа-центр, поля для гольфа (или отель находится рядом с ними) и бесплатный транспорт до пляжа и обратно. Есть много люксов с небольшими кухнями.

На Мадейре много хорошо развитых курортов:

Фуншал – столица Мадейры – предлагает туристам не только познакомиться с историческим наследием, но и насладиться широким спектром водных развлечений, таких как дайвинг в прозрачной воде океанского побережья, серфинг в волнах Атлантического океана или экстремальный спуск по горным рекам. По вечерам в городе открывается множество баров и ночных клубов. Ночная жизнь особенно активна с четверга по субботу после полуночи. Несмотря на активную и шумную ночную жизнь Фуншала, курорт безопасен и гостеприимен.

Санта-Крус — небольшой курорт на востоке острова, недалеко от главного аэропорта. Городок является одним из крупнейших на Мадейре, однако он намного тише и спокойнее, чем Фуншал, поэтому подходит для тех, кто хочет насладиться тихим отдыхом и получить удовольствие от водных развлечений. В Санта-Крус есть несколько парков, уютные улочки старого города с кафе и местными магазинами. Санта-Крус особенно радует семьи с детьми, здесь есть аквапарк.

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Кальета расположена на юго-западе острова и является одним из двух городов Мадейры, предлагающих отдых на золотых песчаных пляжах. Песок сюда привозят из материковой Португалии и Марокко и насыпают на два рукотворных пляжа. Этот курорт очень тихий с минимум вечерней активности.

Канису — быстрорастущий туристический город в юго-восточной части острова, примерно в 10 км к востоку от столицы острова Фуншала. Ночная жизнь в Канису не слишком активна, поэтому этот курорт понравится более спокойным отдыхающим. Зато здесь найдутся развлечения для отдыхающих разных возрастных групп: поблизости (до 10 километров) курорта есть дайвинг-центры и поля для гольфа.

Что посмотреть?

В столице, Фуншале, много объектов исторического наследия: собор, городской театр, здания, построенные в XVIII веке, а улицы покрыты историческим черным базальтом и белым мрамором. В то же время это современный и многонациональный город, с отличными ресторанами и отелями, множеством магазинов, где можно найти оригинальные и традиционные товары, а также рынки со свежими фруктами и рыбой.

Скала Кабо Жиаро расположена в нескольких километрах к западу от Фуншала. Здесь, на высоте 589 метров над уровнем моря, находится смотровая площадка со стеклянным полом. Это большое испытание для тех, кто боится высоты, так как под ногами открывается драматичный, но красивый вид на скалы, омываемые Атлантическим океаном. В ясный день вы можете увидеть горизонт Фуншала и просторы синего океана вдалеке.

Находясь на Мадейре, обязательно стоит запланировать увидеть "левады". Левады – это исторические оросительные каналы, протяженностью 2500 километров. Основная функция оросительных каналов – доставлять воду из водоемов и заболоченных земель в северную часть острова. Вода из каналов питает банановые плантации, виноградники, фруктовые и овощные сады, снабжает водой островные гидроэлектростанции. Чтобы познакомиться с девственными лесами и природными богатствами острова, рекомендуется совершить пешую прогулку по узким тропинкам вдоль каналов.

Любители водопадов должны выбрать тропу Levada das 25 Fontes, которая приведет вас на высоту 1000 метров над уровнем моря к впечатляющему 100-метровому водопаду Риско.

Если у вас есть время только на одну леваду, то выберите Levada do Rei, проходящую через Лауриссильвский лес, внесенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта тропа, которую также называют Kings Levada, проведет вас по крутым скалистым склонам с разнообразными растениями. Проходя под тенистым зеленым навесом самого большого лаврового леса в мире, вы будете наслаждаться пением птиц.

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Остров Порту-Санту расположен рядом с Мадейрой и является частью архипелага Мадейра. Он может похвастаться девятикилометровым золотым песчаным пляжем и несмотря на то, что остров небольшой, на нем есть несколько отелей, вилл и множество ресторанов. Остров предлагает разнообразные развлечения: гольф, верховую езду, дайвинг и рыбалку. Любителям пеших прогулок рекомендуется прогуляться по маленькому острову – это займет у вас около трех-четырех часов. Недавно был построен аэропорт Порту-Санту, и туда летают рейсы из Фуншала.

Что попробовать?

Espetada de Carne — шашлык из говядины, приготовленный на живом огне. Перед приготовлением на вертеле его смазывают сливочным маслом с приправами, что придает жаркому особый вкус и запах.

Filete de Peixe-Espada — традиционно приготовленное филе рыбы-меч. Помимо этой рыбы, вы также должны попробовать отлично приготовленного морского окуня, тунца и форель, пойманных в местных водах.

Понча — это шот, состоящий из рома местного производства, свежевыжатого апельсинового и лимонного соков и меда.

Маракуйя — "торговая марка" Мадейры. Здесь ее можно отведать по-разному: в понча, мохито, мороженом и, конечно же, в свежем виде.

Мадера — обязательный напиток здесь, как и понча. На острове выращивают несколько отличных сортов вина. Лучшими считаются Sercial, Verdelho, Bual, Malmsey.

Что еще стоит знать, отправляясь на Мадейру: