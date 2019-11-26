Магические ФОТО. В Литве проходит фестиваль "Большие китайские латерны"

В минувшие выходные в Пакруойском поместье в Литве вновь открылся фестиваль китайских фонарей.

Красочные драконы, змеи, поросята, цветы, экзотические животные – это лишь часть декораций, которые по ночам ярко освещают территорию поместья. На создание всех скульптур было использовано более 16 000 метров материала, напоминающего китайский шелк. Работы по подготовке длились три недели, а трудились над ними 20 художников и декораторов.

Фестиваль продлится с 23 ноября по 5 января.

Пакруойское поместье – самое большое из сохранившихся в Литве поместий с ансамблем из 26 зданий, в котором воссоздали быт и жизнь поместья конца XIX – начала XX в.

Цена билетов:

Взрослым – 12 евро,

детям, студентам, пенсионерам – 10 евро.