Мальта или Мадейра: Куда лучше поехать?

Мальта и Мадейра — два красивейших европейских острова, где можно прекрасно провести время на природе, насладиться культурой, историей и местной кухней. Но куда же действительно стоит поехать?

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Мальта

Население: 475,700

475,700 Площадь: 316 кв. км

316 кв. км Чем знаменита: Средневековая архитектура и прибрежные курорты

Средневековая архитектура и прибрежные курорты Чего ожидать: Множество мероприятий, реликвии Мальтийского ордена и развлечения на природе

Мадейра

Население: 254,876

254,876 Площадь: 801 кв. км

801 кв. км Чем знаменита: Крепленое вино и Криштиану Роналду

Крепленое вино и Криштиану Роналду Чего ожидать: Красоту острова, фестивалей, духа приключений и обманчивой атмосферы тишины.

Культура

Мальта

Foto: Shutterstock

Мальтийский архипелаг посреди Средиземного моря состоит из трех основных островов — оживленной Мальты, умиротворенного Гозо и почти безлюдного Комино. На островах воедино сплетается множество культур.

На Мальте живут представители разных национальностей — финикийцы, римляне, арабы и британцы и каждая культура вносит свой вклад в уникальный “мальтийский микс”.

Мадейра

Foto: Shutterstock

Мадейра — это островная часть Португалии, расположенная почти в два раза ближе к африканскому побережью, чем к Лиссабону. Остров, по сути, является субтропическим форпостом Европы в Атлантике.

При этом, на острове вы все равно найдете уникальную версию португальской культуры — отличная еда, архитектура Старого Света и множество фестивалей через призму островной жизни.

Что посмотреть за один день

Мальта

Foto: Vida Press

Город Валетта на Мальте — самая маленькая столица Европы. Валетта внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является благородным наследием средневековых рыцарей-госпитальеров. Одной из самых ярких достопримечательностей, несомненно, является Великая гавань — первый камень в ее основание был заложен еще в 1566 году.

Мдина — это укрепленный город в северной части Мальты, который был столицей острова с античности вплоть до средневековья, а на острове Гозо можно увидеть мегалитический храмовый комплекс эпохи неолита Джгантия (мальт. Ġgantija).

Мадейра

Foto: Shutterstock

Столица Мадейры, Фуншал — очаровательный город, но стоит заранее планировать посещение цветочных садов и продуктовых рынков. Все потому, что на остров часто приезжают туристы на круизных лайнерах и толпы иностранцев заполоняют город.

Путешествие по острову на машине — отличный способ познакомиться с пейзажем, а также понаблюдать за дельфинами и китами. Этих животных можно увидеть с апреля по октябрь.

Интересный факт:

Португальские исследователи впервые прибыли на Мадейру в 1419 году, а Мальта к тому времени уже на протяжение тысячелетий принимала иностранных гостей, многие из которых были захватчиками

Еда

Мальта

Foto: Vida Press

Мальтийцы любят свою национальную кухню. Мальтийские блюда — поистине уникальны, ведь традиционная кухня основана на вкусах и традициях Средиземноморья, Северной Африки и других стран.

Традиционная еда на Мальте — это свежие морепродукты и островные деликатесы, такие как овечий сыр, несладкая выпечка с начинкой и имъарет (сладкая выпечка с финиками).

Мадейра

Foto: Pixabay

Мадейра — это уже синоним крепленого вина, которое здесь производят на протяжении веков. Это вино невероятно вкусное, да и еда на острове ему не уступает.

Классические блюда Мадейры — это эспетада (говядина на вертеле, приготовленная с чесноком и солью и запеченная на дровах), тунец на гриле, а также местный “боло де мел” (медовый торт).

Развлечения на природе

Мальта

Foto: Shutterstock

На Мальте почти 300 солнечных дней в году, поэтому стоит как можно больше времени проводить на улице.

Если вы любите кататься на велосипеде, лазить по горам, заниматься кайтсерфингом или сплавляться на каяках — Мальта отличное место для будущего путешествия. Кроме того, на острове можно заняться дайвингом, осмотреть рифы, затонувшие корабли и подводные пещеры.

Мадейра

Foto: Shutterstock

Главной достопримечательностью острова является его неповторимая живописность.

Мадейра покрыта пышными долинами и лесными склонами. На острове также можно увидеть вершины вулканов и прогуляться вдоль левад (водных каналов), которые пронизывают остров вдоль и поперек на протяжении более 2000 километров.

Если вы любите кататься на горном велосипеде, сплавляться на каноэ или увлекаетесь серфингом — лучшего места для путешествия просто не найти.

Вердикт

Foto: Shutterstock

Острова за последние годы стали воспринимать как не самое интересное направление для путешествия, но это не так. Если вам кажется, что на островах может быть скучно, то это впечатление ошибочно. Нет более идеального варианта для поездки на острова, чем Мальта или Мадейра.

Мальта — остров, наполненный историей, а Мадейра восхищает своей величественностью, но путешествие на любой из этих островов вряд ли оставит вас равнодушным.