Мама, анархия: Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
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Почти полвека назад, в 1971-м, на карте датского Копенгагена появилось необычное место — самоуправляемое "государство внутри государства" под названием Христиания. Свободный квартал, образованный группой хиппи-энтузиастов, существует по сей день. Жизнь в нем не имеет ничего общего с лаконичным скандинавским благополучием. "Лента.ру" изучила этот памятник эпохи сексуальной революции с помощью пользователей Instagram.

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A post shared by Marcus Bohmelin (@marcusbohmelin) on Jun 7, 2014 at 10:33am PDT

Христиания расположена практически в центре города, около станции метро «Кристиансхаун» (Christianshavn). Ориентир для туристов — Церковь Спасителя с высокой башней.

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A post shared by Dave Hill (@mrdavehill) on Dec 14, 2017 at 3:17am PST


На входе в «Вольный город» лежат большие камни. Власти неоднократно их убирали, но всякий раз жители Христиании возвращали их на место.

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A post shared by C (@cristinavonteese) on Jun 23, 2014 at 10:24am PDT


Квартал возник в бывшей военной зоне практически за один день: в сентябре 1971-го группа хиппи просто вселилась в местные исторические казармы. К тому моменту здания никак не использовались и медленно приходили в упадок.

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A post shared by LENA NIKITINA (@nikitoseek) on May 15, 2014 at 12:33pm PDT


Негласным лидером этой маленькой внутригородской революции стал Якоб Лудвигсен (Jacob Ludvigsen) — датчанин, своими силами издававший анархистскую газету. В одном из выпусков он провозгласил полузаброшенный квартал свободным городом.

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A post shared by Petr Devaikin (@petr.devaikin) on May 14, 2014 at 11:32am PDT


Изначальная концепция предполагала, что жители Христиании никому не подчиняются — ни администрации Копенгагена, ни датским властям. Они планировали жить в полной экономической независимости, и у них почти получилось.

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A post shared by Erin Kuhn (@erinekuhn) on May 9, 2014 at 8:37am PDT


Почти — потому что платить налоги в государственную казну их все-таки вынудили.

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A post shared by Bob (@booobroberts) on Apr 24, 2014 at 5:02am PDT


В 2011 году Христиания получила полуавтономный статус. Жителям квартала разрешили выкупить местные земли по сниженной цене. Невыкупленные участки остались в собственности государства, их сдают в аренду.

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A post shared by W I L L I A M Y U (@its_willyu) on Apr 21, 2014 at 10:00am PDT


Правовой победе предшествовала длительная борьба. Власти много раз пытались ликвидировать Христианию, что неудивительно: хиппи фактически захватили здания, принадлежавшие министерству обороны.

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A post shared by Anton Lofer (@antonlofer) on Feb 5, 2019 at 6:03am PST


Доставалось вольным жителям и от криминальных структур: в середине 1980-х контроль над Христианией пытались получить байкеры. Их сюда привлек бизнес по продаже гашиша. Хиппи смогли изгнать банду, при этом в борьбе они принципиально не использовали оружие.

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A post shared by Seçkin Turer (@sec_ho) on Apr 4, 2014 at 1:23pm PDT


Любое оружие в Христиании запрещено. Также здесь нельзя ездить на автомобилях, нельзя воровать, употреблять тяжелые наркотики и — внезапно — ходить в бронежилетах.

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A post shared by Matteo (@fv_matt) on Mar 28, 2014 at 1:02pm PDT


Всего в Христиании постоянно проживают около тысячи человек. На территории работают рестораны, кафе, магазины.

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A post shared by تالة مجد الكيخيا (@talaalkekhia) on Feb 15, 2014 at 10:25am PST


Главная улица полулегального города — Пушер-стрит (Pusher Street). На ней практически в открытую торгуют легкими наркотиками. Фотосъемка запрещена, но с появлением смартфонов следить за соблюдением этого правила стало невозможно.

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A post shared by Jane Chan (@jane0307) on Mar 30, 2014 at 6:46am PDT


Самое крупное противостояние между властями и жителями Христиании произошло весной 2011 года, за пару месяцев до того, как квартал все же легализовали. Тогда полицейские в очередной раз провели в этой зоне рейд, чтобы задержать наркоторговцев. Это сильно не понравилось местным, они забросали правоохранителей камнями и бутылками, начали строить баррикады. Властям пришлось отступить.

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A post shared by ✦ Susan Pathuis ✦ (@susannepannetje) on Feb 14, 2014 at 12:11pm PST


Просто так поселиться в Христиании нельзя — нужно получить разрешение местного совета. Другой путь — вступить в брак с членом общины.

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A post shared by Franci (@francibeeactive) on Feb 14, 2014 at 1:35am PST


Несмотря на вольные настроения, жизнь в квартале достаточно упорядочена. Здесь есть казна, официальная газета, телеканал. В новом тысячелетии у общины появился и свой сайт.

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A post shared by Alan Connor (@alanconnor) on Feb 10, 2014 at 12:02am PST


На территории работает детский сад, медпункт. Христиания экономически успешна: местные хорошо зарабатывают на туристах — продают им сувениры, произведения искусства и даже мебель.

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A post shared by Gent (@bondgentbond) on Apr 19, 2014 at 10:49am PDT


Торговля легкими наркотиками тоже приносит немалый (если не основной) доход.

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A post shared by littlenicepenguin (@littlenicepenguin) on Mar 20, 2016 at 6:48am PDT


Всего в Христиании около 300 зданий. Некоторые выглядят, мягко говоря, странно: архитектурные фантазии жителей никто не ограничивает.

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A post shared by Gabriela (@gabrielaalbanh) on Nov 8, 2014 at 9:37am PST


День рождения Христиании отмечается ежегодно 26 сентября. Празднуют с размахом — весь день на улицах выступают музыканты, для детей организуют различные шоу и мастер-классы.

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A post shared by Jerry Business (@jerrybusiness) on Aug 16, 2014 at 6:03pm PDT

Краткую инструкцию по посещению Христиании на портале TripAdvisor оставил анонимный пользователь: «Ходили с друзьями чисто посмотреть. Сами не курим травушку. Правда, выпили конопляного пивка — необычно. Есть рыночек, где можно прикупить сувениров. Главное — не вздумайте выносить траву оттуда — на выходе, как правило, стоят полицаи. Если курите — курите там. Но лучше воздержитесь. Народ очень колоритный. Место — обалденное».

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A post shared by Heather O'Farrell (@heezyofeezy) on Dec 4, 2015 at 8:59am PST

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Delfi Turgid

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