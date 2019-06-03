Мама, анархия: Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии

Почти полвека назад, в 1971-м, на карте датского Копенгагена появилось необычное место — самоуправляемое "государство внутри государства" под названием Христиания. Свободный квартал, образованный группой хиппи-энтузиастов, существует по сей день. Жизнь в нем не имеет ничего общего с лаконичным скандинавским благополучием. "Лента.ру" изучила этот памятник эпохи сексуальной революции с помощью пользователей Instagram.

Христиания расположена практически в центре города, около станции метро «Кристиансхаун» (Christianshavn). Ориентир для туристов — Церковь Спасителя с высокой башней.



На входе в «Вольный город» лежат большие камни. Власти неоднократно их убирали, но всякий раз жители Христиании возвращали их на место.



Квартал возник в бывшей военной зоне практически за один день: в сентябре 1971-го группа хиппи просто вселилась в местные исторические казармы. К тому моменту здания никак не использовались и медленно приходили в упадок.



Негласным лидером этой маленькой внутригородской революции стал Якоб Лудвигсен (Jacob Ludvigsen) — датчанин, своими силами издававший анархистскую газету. В одном из выпусков он провозгласил полузаброшенный квартал свободным городом.



Изначальная концепция предполагала, что жители Христиании никому не подчиняются — ни администрации Копенгагена, ни датским властям. Они планировали жить в полной экономической независимости, и у них почти получилось.



Почти — потому что платить налоги в государственную казну их все-таки вынудили.



В 2011 году Христиания получила полуавтономный статус. Жителям квартала разрешили выкупить местные земли по сниженной цене. Невыкупленные участки остались в собственности государства, их сдают в аренду.



Правовой победе предшествовала длительная борьба. Власти много раз пытались ликвидировать Христианию, что неудивительно: хиппи фактически захватили здания, принадлежавшие министерству обороны.



Доставалось вольным жителям и от криминальных структур: в середине 1980-х контроль над Христианией пытались получить байкеры. Их сюда привлек бизнес по продаже гашиша. Хиппи смогли изгнать банду, при этом в борьбе они принципиально не использовали оружие.



Любое оружие в Христиании запрещено. Также здесь нельзя ездить на автомобилях, нельзя воровать, употреблять тяжелые наркотики и — внезапно — ходить в бронежилетах.



Всего в Христиании постоянно проживают около тысячи человек. На территории работают рестораны, кафе, магазины.



Главная улица полулегального города — Пушер-стрит (Pusher Street). На ней практически в открытую торгуют легкими наркотиками. Фотосъемка запрещена, но с появлением смартфонов следить за соблюдением этого правила стало невозможно.



Самое крупное противостояние между властями и жителями Христиании произошло весной 2011 года, за пару месяцев до того, как квартал все же легализовали. Тогда полицейские в очередной раз провели в этой зоне рейд, чтобы задержать наркоторговцев. Это сильно не понравилось местным, они забросали правоохранителей камнями и бутылками, начали строить баррикады. Властям пришлось отступить.



Просто так поселиться в Христиании нельзя — нужно получить разрешение местного совета. Другой путь — вступить в брак с членом общины.



Несмотря на вольные настроения, жизнь в квартале достаточно упорядочена. Здесь есть казна, официальная газета, телеканал. В новом тысячелетии у общины появился и свой сайт.



На территории работает детский сад, медпункт. Христиания экономически успешна: местные хорошо зарабатывают на туристах — продают им сувениры, произведения искусства и даже мебель.



Торговля легкими наркотиками тоже приносит немалый (если не основной) доход.



Всего в Христиании около 300 зданий. Некоторые выглядят, мягко говоря, странно: архитектурные фантазии жителей никто не ограничивает.



День рождения Христиании отмечается ежегодно 26 сентября. Празднуют с размахом — весь день на улицах выступают музыканты, для детей организуют различные шоу и мастер-классы.

Краткую инструкцию по посещению Христиании на портале TripAdvisor оставил анонимный пользователь: «Ходили с друзьями чисто посмотреть. Сами не курим травушку. Правда, выпили конопляного пивка — необычно. Есть рыночек, где можно прикупить сувениров. Главное — не вздумайте выносить траву оттуда — на выходе, как правило, стоят полицаи. Если курите — курите там. Но лучше воздержитесь. Народ очень колоритный. Место — обалденное».