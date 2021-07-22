Маршрут Клайпеда-Щецин: Российский парусник "Штандарт" зовет рижан в команду

Учебное парусное судно "Штандарт", которое в начале месяца стояло в марине Андрейоста, участвует в регате Baltic Regatta 2021: прямо сейчас фрегат проходит первый этап, направляясь из Таллина в Клайпеду. На второй этап Клайпеда-Щецин "Штандарт" приглашает жителей Латвии. Возрастных ограничений нет, морские навыки не требуются — всему обучит опытный экипаж.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Штандарт" встречает желающих присоединиться к экипажу в Клайпеде 24 июля: отход запланирован на следующий день, а швартовка в Щецине — на 30-31 июля. Это второй этап регаты больших парусников, которая стартует в Таллине. Про обратный путь беспокоиться не придется: до Риги из Щецина будет организован автобусный трансфер.

В этом этапе важную роль будет играть стратегия движения парусника, так как ветер может менять направление, и важно оказаться в той стороне, где это изменение даст преимущество. Также это значит, что нам понадобится удача, чтобы дул то самый "Наш" ветер. Ведь по правилам регаты для хода все корабли используют исключительно силу ветра. Успех в гонке зависит от слаженной работы экипажа в лавировках и настройке парусов. Этому мы и будем учиться.

Регата — это не только гонка, а еще и праздник. В городе членов экипажа ждет фестиваль и богатая развлекательная программа, вас всюду встречают с радостью и восхищением, а команды с других парусников ходят друг к другу в гости. Стать героем этого праздника можно, присоединившись к команде "Штандарта".

Постоянный экипаж корабля сформировался из людей, которые тоже когда-то отважились и пошли в учебное плавание. Они уверяют: нет ничего невозможного, а все страхи надуманны — паруса доступны всем!

Это возможность не просто подружиться с парусами, но и прочувствовать, как жили на корабле в 18-19 веках.

"Штандарт" – точная копия первого корабля Балтийского флота, построенного Петром I в 1703 году. Здесь аутентично все, вплоть до резных орнаментов, украшающих бывшую адмиральскую каюту, которая служит сейчас штурманской рубкой.

Foto: Publicitātes foto

Это полностью функциональный корабль, который последние 20 лет постоянно в море и под парусами. А потому здесь нет места бутафории. Даже пушки (которых на борту 8 штук) все действующие. При этом корабль оснащен всем, что необходимо для безопасного путешествия: навигация, радиосвязь, — все есть.

Вот что говорят о своем опыте трейнизы "Штандарта":

"Штандарт" — это преодоление себя, открытие новых горизонтов, энтузиазм, новые навыки", – Дэн, Сан-Франциско, 30 лет, специально приехала для перехода Таллин-Клайпеда.

"Это огромное количество новых эмоций, совершенно невероятный опыт, который нигде больше невозможно получить, отличная атмосфера на корабле — новые люди из разных стран, разных культур", — Николай, Рига, 24 года, прошел на "Штандарте" от Риги до Таллина.

"Это ломает все стереотипы о жизни моряков, невероятные эмоции, и я повторила бы этот опыт несколько раз еще точно — при том, что я не поклонник походов, палаток и так далее. И мне все очень понравилось!", — Марика, Рига, 23 года, прошла на "Штандарте" от Риги до Таллина.

"Это самое настоящее приключение — оно откроет ваше сердце ветру перемен и выведет вас из этой коробочной и слегка занудной жизни, за которую мы так пытаемся цепляться", — Ярослав, Рига, 31 год, прошел на "Штандарте" от Риги до Таллина.

"Я действительно рад, что удалось и покататься на корабле, и посетить Таллин — и это станет началом моей карьеры, потому что я хочу идти по морской специальности. До этого ни разу не ходил в море. Поразило, что жизнь на корабле сильно отличается от жизни на суше: здесь у каждого свои обязанности, каждый знает, что ему делать, и мы все как одна большая семья, что помогает нам двигаться дальше по курсу!", — Павел, Рига, 16 лет, прошел на "Штандарте" от Риги до Таллина.

Записаться в команду можно ЗДЕСЬ.

Клайпеда — Щецин

Порт отплытия: Клайпеда

Посадка: 24.07.2021 16:00

Отплытие: 25.07.2021 12:00

Порт назначения: Щецин

Прибытие: 31.07.2021 18:00

Высадка: 01.08.2021 10:00

Дней на борту: 9