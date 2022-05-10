Маршрут на выходные: 13-15 мая в столице Эстонии отмечают день Таллина

Если в предстоящие выходные вы собрались побывать в столице Эстонии, то знайте - вы попадете аккурат на празднование Дня Таллина, которое будет проходить уже в 21-й раз. Первые мероприятия в честь праздника состоятся уже в пятницу, 13 мая.

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Празднование Дня Таллина начнется в пятницу, 13 мая, с серии музыкальных утренников в Таллиннских школах, в ходе которых дети встретятся с музыкантами и смогут поучаствовать в музыкальной викторине. Также в пятницу пройдет Таллинский диктант на Ратушной площади, текст на эстонском языке зачитает певец и артист Иво Ууккиви. Диктант посвящен 700-летию Ратуши.

В субботу, 14 мая, пройдут мероприятия во всех районах города. Помимо парковых концертов и толок по посадке цветов и других растений пройдет спортивный семейный день в районе Хааберсти на футбольном поле Ыйсмяэской гимназии, молодежный фестиваль в парке Мянни в Мустамяэ, а также состоятся экскурсии по Старому городу и поход в Пирита.

Утром в День Таллина, 15 мая, премьер-министр Кая Каллас и мэр Михаил Кылварт торжественно откроют ворота Люхике ялг, соединяющие Тоомпеа с Нижним городом, чтобы подтвердить доброе сотрудничество.

В полдень День Таллина будет торжественно открыт у здания Ратуши мэром Михаилом Кылвартом и герольдом Таллина Юри Куускемаа. В честь 700-летия Ратуши в ней будет устроен день открытых дверей, который пройдет с 12 до 17 часов, приглашаются все горожане и гости города. Посещение бесплатное, а в 13 и 14 часов состоятся концерты Кийлиского ансамбля старинной музыки.

В 14 часов в концертном зале "Эстония" состоится финальный концерт конкурса молодых музыкантов "Таллинский талант 2022". Также в 14 часов гостей приглашают посетить здание Таллинского горсобрания (Вана-Виру, 12) — в это время начнется экскурсия на эстонском, а в 15:30 — на русском языке.

На этот раз в День Таллина пройдет и Музейное воскресенье, когда можно бесплатно посетить филиалы Таллинского городского музея, в том числе Таллинский музей городского быта (Вене, 17), Музей Каламая (Коцебу, 16), Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк (Команданди, 2), Таллинский русский музей (Пикк, 29а), детский музей Мийамилла (Койдула, 21с), а также музеи Таллинского литературного центра — Музей Вильде (Рохелине аас, 3), музей Мати Унта (Койдула, 17) и музей Таммсааре (Койдула, 12а) в Кадриорге.

Кульминацией Дня Таллина станет бесплатный концерт под открытым небом на концертной площади Кадриорга, он пройдет с 15 до 22.

День Таллина отмечается с 2002 года и напоминает о том, что в 1248 году город был наделен Любекским правом, что означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы. Цель празднования Дня Таллина — ценить историю города и статус горожанина, а также познакомиться с историей и современностью города.