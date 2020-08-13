Мельницы, дошади и литовские усадьбы: В поместьях оживают сказки, услышанные в детстве

Сказки играют важную роль в жизни каждого человека – как ребенка, так и взрослого. Это не только неотъемлемая часть детства, но и поучительные истории, которые сопровождают нас всю жизнь. Сказки уводят нас в дальние страны, непознанные долины или таинственные уголки природы. Но, пожалуй, главное место действия сказок – это поместья. Даже сегодня в поместьях можно увидеть свидетельства повседневной жизни героев любимых сказок, места, в которых они пережили моменты, полные счастья, и шагнули в сокровищницу фольклора.

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О таких поместьях, окруженных сказочными историями и легендами, рассказывает президент Литовской ассоциации замков и поместий Гинтарас Каросас.

Поместные парки

"Фамильный герб, высеченный из камня, украшал ворота усадьбы;вокруг герба вдоль стены вились цветущие розы, а перед домом зеленела лужайка с красным и белым шиповником и другими прекрасными цветами.

За огородом все еще виднелся старый замковый сад, окруженный живой изгородью, отдельные кусты которой были выращены в виде пирамид и шаров. Еще дальше торчали засохшие стволы двух больших деревьев. С незапамятных времен там селилось множество ворон и грачей – здесь был настоящий птичник. Птицы первыми обосновались в этих краях и были истинными хозяевами усадьбы".

Во многих поместьях, как и во многих сказках, есть сады. Поместные и замковые сады описываются как удивительные места, в которых росли редчайшие растения. Реальность мало чем отличается от сказок. Многие усадебные ансамбли включали и до сих пор включают в себя пышные цветники и уникальную растительность со всего мира.

Нередко поместные парки занимают немалую территорию и гармонично сочетаются с природой. Может даже показаться, что поместья просто выстроены в красивом, живописном месте. Однако все намного сложнее: в парках помимо типичной только для этого региона флоры можно встретить экзотическую растительность. Пестуя свои парки, помещики старались отличиться, поэтому растения прибывали сюда из самых дальних стран. Многие из них можно увидеть и в наши дни.

Foto: lietuvos.dvarai.lt

Поместные парки отличаются естественностью, рукотворные элементы интегрированы в существующий рельеф, для создания максимально естественного ландшафта использовано все, что даруется самой природой – пруды, холмы, валуны. Нередко такие парки украшались красивыми аллеями, прудами, фонтанами, мостиками, водопадами, впечатляющими цветниками. Здесь встречаются необычные растения из разных частей света, посаженные несколько сотен лет назад. Перед центральной усадьбой обычно находится большая лужайка, по краям которой расположены тропинки, которые, в конце концов, сбегаются в одну дорожку.

Впечатляющий сад есть и в Кретингском поместье. Здесь также можно увидеть Астрономический календарь с солнечными часами и скульптурами, отражающими старые традиции балтийской культуры.

Посетив поместье Бурбишкис на берегу реки Аникшты, можно полюбоваться стильным дворцом эпохи неоклассицизма и устроенным здесь парком, в котором сохранилось более 30 видов деревьев и кустарников.

Поместные мельницы

"Выехав из леса, великан увидел озеро, а посреди озера – мельницу. Он бросился вырывать деревья прямо с корнями и бросать их в воду. Проложив через озеро отличную дорогу, великан добрался до мельницы. Вошел внутрь – нет никого, только мельница постукивает. Высыпал на жернова один мешок зерна и пошел коней распрягать. Отпустив лошадей на луг, вернулся на мельницу и сел отдохнуть".

Foto: lietuvos.dvarai.lt

Поместные мельницы являются неотъемлемой частью дворового ансамбля, поэтому они часто упоминаются в сказках. Мельница была важна для всего региона, потому что обеспечивала жителей мукой, а в более поздние времена и электричеством.

Мельница в поместье Кайренай, первоначально работавшая от силы воды, поставляла муку в город Вильнюс. В середине XIX – начале ХХ века мельничная постройка была приспособлена под паровую мельницу. Это двухэтажное здание в романтическом стиле, с элементами декора из красного кирпича построено на склоне поместья Кайренай.

Мельница поместья Любавас – уникальное сооружение, удивляющее качеством каменной кладки и выполняющее множество функций. Посетители мельницы могут осмотреть жернова для размола зерна, зерноочистку, оборудование для просеивания муки, для обработки шерсти, дерева и металла. Уже в начале XX века оборудование мельницы приводилось в движение не старым водяным колесом, а шведской турбиной мощностью 70 лошадиных сил, которая работает до сих пор. Благодаря ей и использованию восстановленного источника гидроэнергии, мельница и сегодня вырабатывает электричество.

За качественную реставрацию водяная мельница поместья Любавас удостоена награды по культурному наследию Europa Nostra.

Foto: lietuvos.dvarai.lt

"Знакомство с мельницами старинных поместий – отличное культурное развлечение для всей семьи, для тех, кто интересуется историей и старыми технологиями. Мельницы в поместьях Кайренай и Любавас ждут тех, кто ищет интересные места в окрестностях Вильнюса, мельница Кретингского поместья – тех, кто путешествует по взморью,а мельница поместья Акмяна – тех, кто решит побывать в Аникщяйском районе. Путешествуя по литовским поместьям, можно открыть для себя если не сами мельницы, то хотя бы их загадочные истории", –рассказывает Гинтарас Каросас.

Лошади

Лошади встречаются в сказках народов всего мира, где они становятся персонажами, выразителями мысли и идеи повествования. Во всех сказках лошадь мудра и сообразительна, с помощью чудес она спасает своих хозяев. Лошади – непременная часть сказок и неотъемлемая составляющая поместий и замков. Во многих историях, передаваемых из поколения в поколение, конь – неизменный спутник героя, который мчит своего хозяина к возлюбленной или сопровождает в походе. Посещая литовские поместья, можно увидеть, как до сих пор сохраняются традиции коневодства. И не только увидеть. Посетители могут сами прикоснуться к этим животным, описанным в преданиях и сказках, и отправиться вместе с ними в собственное приключение. Конный завод есть также в поместье Плунге.

Пробуждающиеся к новой жизни литовские поместья всплывают из сказок и легенд. Истории, услышанные в детстве, можно увидеть вживую. Сегодня в поместьях можно не только отдохнуть, полюбоваться удивительной архитектурой и ухоженной природой, но и посетить различные мероприятия или попробовать традиционные блюда национальной кухни.