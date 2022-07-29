Мэр Паланги: на курортах объявлена нулевая толерантность. Штрафы придется заплатить даже тем, кто будет тонуть

Мэр Паланги Шарунас Вайткус просит поделиться в фейсбуке новостью: отныне отдыхающих, которые не соблюдают требования спасателей ждут огромные штрафы, их придется заплатить и тем, кто недавно тонул в море.

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"Если несмотря на предупреждение спасателей вы решите поплескаться в море, когда вывешен красный флаг или в запрещенном месте, и будете тонуть – после того, как вас спасут придется заплатить большой штраф. Если спасателям не удастся вас спасти, вас накажет и счет выпишет господин Нептун. Это касается тех, кто вопреки здравому смыслу, инстинкту самосохранения, игнорируют предупреждения и рискуют своей жизнью и жизнью спасателей, а нередко – жизнью окружающих, которые бросаются им на помощь", - передает слова мэра города rus.delfi.lt.

"(...) Я глава Паланги и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы люди не тонули в море и с отдыха возвращались домой, а не в места забвения.

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ НУЛЕВУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ в отношении тех, кто несмотря на предупреждения об опасности идет купаться. Тех, кто думает, что спасатели вывешивают флаги для трусов и рискуют своей жизнью ради развлечения. Тех, кто все еще не понимает, что море не бывает по колено и шутить с ним нельзя. Вот статистика, переданная спасателями. Проанализируйте ее.

Данные за период с 15 мая по 26 июля:

предупреждены об опасности на воде – 153,

предупреждены из-за нарушения правил – 31,

первая помощь оказана – 41,

тонули – 17,

спасены – 16,

переданы врачам и доставлены в реанимацию – 9,

утонул в Швянтои – 1,

вызывали скорую (из-за травм, повреждений, солнечных ударов) – 16,

вызывали полицию – 16 раз,

составлены протоколы из-за нарушения правил поведения на пляже (из-за купания, когда висит красный флаг) – 4,

найдены потерявшиеся дети – 25.

Да, вы правильно поняли, с середины мая могли стать жертвами моря почти 200 человек.

В воскресенье в Швянтои утонул 58-летний гражданин Беларуси. Он пошел в море, когда висел красный флаг, спасатели предупредили его о необходимости выйти из воды. Когда спасатели пошли к другим нарушителям, он как ни в чем не бывало, пошел купаться, море забрало его. Спасая жизнь этого человека, спасатели сами перевернулись на водном мотоцикле, боролись со стихией, но не смогли его спасти.

В пятницу у пирса в Паланге тонула девушка – там, где стояли знаки, запрещающие купание из-за ям. Молодая девушка, которая не умеет плавать, попала в 1,5-метровую яму, а над ямой было еще 1,5 м воды. Всего глубина 3 м...

В пятницу вечером на том же месте (!) спасатели вытаскивали из воды юношу. Чтобы быстрее доставить его в больницу, спасатели везли его на машине с мигалками в город, навстречу скорой. Благодаря этому, юноше быстрее смогли оказать необходимую помощь. Его доставили в реанимацию клайпедской больницы.

Таких историй очень много - слишком много.

Но мы не можем в непогоду выставить на пляжах армию. Поэтому очень ПРОШУ: будьте сознательными и разумными, берегите свою жизнь и жизнь своих близких, не оставляйте детей одних у воды, призывайте к порядку тех, кто нарушает правила. Прислушайтесь к словам спасателей и запомните на всю жизнь – красный флаг, это только НЕТ.

С комиссаром полиции Ренатасом Пожелой договорились о том, что на центральных пляжах в Паланге и Швянтои будут дежурить полицейские, с ними будут иметь дело нарушители.

И о штрафах – я не пугаю, не предупреждаю, а просто напоминаю: за купание в неположенных местах штраф 100-300 евро, за повторное нарушение - 300-900 евро.

P.S. на видео – спасение молодого человека в минувший вторник в Швянтои, на фото – спасенного на прошлой неделе юношу везут в реанимацию".