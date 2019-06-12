Мертвый сезон: Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы

27 мая при спуске с Эвереста умер от сердечного приступа американский альпинист. Он стал уже 12-й жертвой горы в 2019 году. Людские пробки, неподготовленные восхождения, неубранные трупы, мусор... "Лента.ру" разобралась в том, как вершина мира превратилась в одну большую проблему.

Кровавый май

Новости, приходившие с Эвереста в мае этого года, напоминали сводки с фронта. 16 мая после падения умер ирландец Шей Лоулесс. День спустя от высотной болезни скончался его напарник по экспедиции индиец Рави Тхакар. 22 мая жертвой высотной болезни пал американец Дональд Кэш. После этого люди на горе умирали практически ежедневно. 23 мая от истощения при спуске погибло сразу четверо: индийцы Нихал Багван, Анджали Кулкарни и Калпана Даш, а также австриец Эрнст Ландграф.

24 мая — и еще два трупа: ирландец Кевин Хинс умирает от высотной болезни, а у непальца Друбы Бисны она накладывается на истощение. 25 мая вновь приносит смерть — всего в 150 метрах от вершины от высотной болезни скончался британец Робин Фишер. Эта страшная серия прервалась лишь 26 мая, но лишь для того, чтобы 27 мая список пополнил американец Кристофер Калиш. Он стал 11-м альпинистом, погибшим в мае 2019 года. Учитывая, что 20 апреля в базовом лагере погиб американец Крис Дэйли, общее число жертв Эвереста за этот год достигло 12 человек, что делает 2019-й одним из самых кровавых в истории.

Больше людей за год погибало лишь три раза в истории. 15 человек — в 1996 году, 17 человек — в 2014-м и 19 человек — в 2015-м. Причем последние два случая связаны с массовыми одномоментными смертями. В 2014 году 16 шерпов погибли под лавиной, накрывшей базовый лагерь, а год спустя все 19 человек стали жертвами землетрясения, прокатившегося по Непалу. Тогда в стране погибли девять тысяч человек. Обычная же годовая "норма" Эвереста — пять-восемь человек. Что же такого случилось в этом году?