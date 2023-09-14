Местные жители на Бали устали от нахальных путешественников. Правительство обещает ограничить туризм

"Это отвратительно" – местные жители Бали сыты по горло неуважением и загрязнением окружающей среды иностранцами, а также высокомерными и грубыми создателями цифрового контента, которые все чаще не желают платить налоги правительству. Правительство также обещает дать отпор безудержному туризму, который начинает превращаться в хаос, сообщает местное СМИ The Bali Sun.

Местные жители жалуются, что на индонезийском острове Бали становится все больше и больше туристов, и их поведение выходит из-под контроля. И хотя местные терпеливы и по-прежнему вежливо обращаются с приезжими, своего возмущения они уже скрыть не могут.

Из рая в страну хаоса

Некогда тихий и райский остров превратился в страну хаоса. Движение на дорогах стало неконтролируемым и даже опасным, поскольку туристы не желают соблюдать правила, передвигаясь на скутерах. А мусор выбрасывается абсолютно везде – заповедники и золотые песчаные пляжи превратились в настоящие свалки.

Местные жители также неприятно удивлены тем, что здесь создается цифровой контент. Многие влиятельные люди специально приезжают на Бали, чтобы снимать здесь фото и видео для своих социальных сетей. И ради славы они готовы на все, в том числе и на обнажение. "Для них это, может быть, и не имеет большого значения, но балийцы считают это неприемлемым и даже оскорбительным", – объясняет один из местных жителей. Кроме того, многие цифровые кочевники не платят налоги государству и работают нелегально.