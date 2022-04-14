Между Санкт-Петербургом и Калининградской областью планируют запустить морские круизы

В начале 2022 года правительство России утвердило Концепцию развития круизного туризма до 2024 года. Маршрут из Северной столицы в самую западную часть страны отнесли к наиболее перспективным, пишет Kaliningrad.rbc.

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"Согласно документу, туристы будут прибывать в город Пионерский. Нюанс в том, что порт там до сих пор не достроен. Его создание началось еще в 2018 году, но в связи со сменой подрядчика сроки неоднократно сдвигались. В лучшем случае в эксплуатацию объект введут в следующем году. Пока же оптимальной локацией для приёма туристов губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает город Балтийск. Тем более что его уже связывает грузовая линия с портом Усть-Луга", — прокомментировал гендиректор паромной компании MOBY SPL Сергея Котенева.

Он отметил, что путешествие займет около 40 часов, и пока сложно сказать будет ли лайнер рентабелен на этом маршруте.

"Круизный паром, наверное, будет востребован, так как сейчас у жителей Калининградской области нет возможности добраться на собственных автомобилях на "большую землю". Плюс есть необходимость и потребность в перевозке автотранспорта, грузовых автомобилей. Ну и само по себе морское путешествие, тоже как один из вариантов отдыха, может быть востребовано. Вопрос в стоимости билетов, как будет организована продажа, будет это только на летний сезон, либо это будет круглогодичное сообщение — тогда, соответственно, необходимо судно с ледовым классом", — добавил Сергей Котенев.

О возможности создания круизного сообщения между Калининградской и Ленинградской областями ранее говорил губернатор Антон Алиханов. Так, в конце марта он заявлял, что круизные лайнеры в Санкт-Петербург планируется запустить уже в 2022 году. "Нам бы очень хотелось тоже участвовать в новых программах поддержки для судов, для туризма, который использует круизные лайнеры", — сказал губернатор Калининградской области

Компания MOBY SPL — международный паромный оператор в Санкт-Петербурге, который был основан осенью 2016 года в результате слияния компании ST.PETER LINE и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S.p.A.