МИД рекомендует не ездить в Исландию: извергается вулкан

МИД Латвии предупреждает путешественников о возможных проблемах при поездке в Исландию: там извергается вулкан Фаградальсфьядль. Помимо всего прочего, это может повлиять на работу транспорта.

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Вулкан находится в 30 км от Рейкьявика, столицы Исландии. На нем появилась трещина длиной 900 м, из которой течет магма. Жителей ближайших населенных пунктов просят держать окна открытыми и не приближаться к вулкану.

Пока что активность вулкана не повлияла на работу международного аэропорта Кеблавик, полеты запрещены только в радиусе нескольких километров вокруг места извержения.

МИД Латвии просит латвийцев обдумать необходимость поездок в Исландию в ближайшее время.