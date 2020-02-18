Миллион лет до нашей эры: 10 древнейших городов на планете, в которых люди жили всегда

С тех самых пор, как люди научились сами выращивать себе еду и разводить скот, они стали образовывать более-менее постоянные поселения. Многих из них уж давно нет — были разрушены в ходе войн или природных катаклизмов, а то и просто покинуты жителями.

Однако некоторые города существуют десятилетиями, столетиями и даже тысячелетиями, причем жизнь в них не прерывалась с момента основания. Вот 10 не просто древнейших из них — а 10 древнейших непрерывно населенных городов на планете. Специально для тех, кто хочет побывать в местах, в которых люди рождались, жили, воевали, убивали и умирали много-много тысяч лет подряд. Не во все из них будет легко попасть, но так даже интереснее.

Иерихон (Западный берег реки Иордан)

Несмотря на то, что "город пальм", в котором сегодня проживает около 20 тысяч человек, был основан за девять тысяч лет до нашей эры, непрерывно он населен "лишь" с примерно 3000 года до нашей эры.

Ключевыми достопримечательностями этого места являются руины — руины древнего города находятся к востоку и датированы восьмым тысячелетием до нашей эры. Многие сделанные там находки и открытия воистину удивительны, но проблема в том, что в окрестностях до сих пор по понятным причинам скрыто еще куда больше — предполагается, что если бы удалось провести масштабные раскопки, то были бы найдены сокровища, сравнимые с тем, что были обнаружены в Долине Царей в Египте.

Особого внимания также заслуживает православный Монастырь Искушения, который находится к западу от города, на Сорокадневной горе.