1 10
Дамаск (Сирия)
Миллион лет до нашей эры: 10 древнейших городов на планете, в которых люди жили всегда
Foto: Vida Press

С тех самых пор, как люди научились сами выращивать себе еду и разводить скот, они стали образовывать более-менее постоянные поселения. Многих из них уж давно нет — были разрушены в ходе войн или природных катаклизмов, а то и просто покинуты жителями.

Однако некоторые города существуют десятилетиями, столетиями и даже тысячелетиями, причем жизнь в них не прерывалась с момента основания. Вот 10 не просто древнейших из них — а 10 древнейших непрерывно населенных городов на планете. Специально для тех, кто хочет побывать в местах, в которых люди рождались, жили, воевали, убивали и умирали много-много тысяч лет подряд. Не во все из них будет легко попасть, но так даже интереснее.

Иерихон (Западный берег реки Иордан)

Longest cable car below sea level

Несмотря на то, что "город пальм", в котором сегодня проживает около 20 тысяч человек, был основан за девять тысяч лет до нашей эры, непрерывно он населен "лишь" с примерно 3000 года до нашей эры.

Ключевыми достопримечательностями этого места являются руины — руины древнего города находятся к востоку и датированы восьмым тысячелетием до нашей эры. Многие сделанные там находки и открытия воистину удивительны, но проблема в том, что в окрестностях до сих пор по понятным причинам скрыто еще куда больше — предполагается, что если бы удалось провести масштабные раскопки, то были бы найдены сокровища, сравнимые с тем, что были обнаружены в Долине Царей в Египте.

Особого внимания также заслуживает православный Монастырь Искушения, который находится к западу от города, на Сорокадневной горе.


1 10
Дамаск (Сирия)

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Болгария Греция Египет Сирия Турция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form