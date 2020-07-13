За три года существования проекта "Хочу домой!" минский блогер Леонид Пашковский посетил самые пугающие трущобы мира и собрал миллионы просмотров на YouTube. Он одинаково виртуозно находит общий язык с воинственными папуасами и всесильными шаманами-вуду. Не теряет духа в тюрьме с афганскими нелегалами и компании пуштунов под носом у Талибана. А своим главным врагом считает алгоритм YouTube. В интервью порталу Delfi журналист поделился секретом, как сделать чужих своими.

- Как вы выбираете направления и темы — куда ехать и о чем снимать?

- У меня есть три критерия. Это должно быть место, о котором на русском языке мало кто снимал или писал. Или о нем тиражируются исключительно расхожие мифы. Также желательно, чтобы я мог говорить с местными жителями без переводчика, то есть, где знают английский или испанский. И чтобы несколько интересных мест находились недалеко друг от друга, в одном регионе.

- Вы едете туда, куда интересно вам или вашему предполагаемому зрителю?

- Моя теория, что людям интереснее смотреть истории про места, о которых они уже что-то знают и сформировали какое-то мнение. Им любопытно сравнить мое мнение со своим. Про абсолютно неизвестные места им уже не так интересно. Например, Гаити (страна в Карибском море) они слабо себе представляют и путают с Таити (остров Французской Полинезии).

В идеале хорошо, если тема каким-то образом актуальна. Скажем, короновирус из Нью-Йорка — это на повестке дня. Иран, когда остро стоит проблема ИГИЛ и терактов, тоже войдет в топы. Тот же Иран сегодня уже не раскрутится так хорошо…

- Как готовитесь к поездкам?

- Рою и рою, чтобы добыть максимум информации и тем — читаю статьи, книги, смотрю документальные фильмы иностранных блогеров. Отличный источник вдохновения — художественная литература. Социальное устройство и история Индии прописаны в книгах Салмана Рушди, понять традиционный уклад неоднородного и очень кланового Пакистана можно по книге Мухтара Маи "Обесчещенная", атмосфера Ямайки — в "Корнях травы" Майка Телвелла… Книга Дженни Нордберг "Подпольные девочки Кабула" рассказывает о необычной афганской традиции: девочки живут в мужском облачении до наступления половой зрелости, пока однажды родители не переодевают их в женскую одежду, чтобы выдать замуж за взрослого мужчину…