Миллионы туристов, а врачей нет. Из-за нехватки медперсонала и техники на островах Греции гибнут люди

Смерть 19-летней беременной женщины и ее нерожденного ребенка - два случая из девяти, которые можно было предотвратить этим летом в Греции. Переполненные туристами острова столкнулись с катастрофической нехваткой машин скорой помощи и медперсонала - это случилось еще до того, как страна оказалась в осаде из-за бушующих лесных пожаров, пишет Politico. И туристам стоит оценить все риски перед поездкой в Грецию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно изданию, в больницах на островах не хватает врачей общей практики, и их привлекают с материка высокими зарплатами хотя бы на сезон. Еще хуже обстоят дела с оказанием неотложной помощи. Например, на многих островах Кикладского и Додеканесского архипелагов нет доступных круглосуточно машин скорой помощи. Впрочем, это проблема не только островов, в столице - Афинах - вместо необходимых 85-90 машин работает всего 50.

Многие медики не хотят переезжать с материка на острова из-за роста цен, спровоцированных большим потоком туристов. "Мы направили на острова несколько спасателей из других регионов страны, чтобы обеспечить потребности сезона, - говорит Матиопулос Гиоргос, президент греческой службы скорой помощи (EKAV). - Наши коллеги вынуждены сокращать свои летние отпуска, но, очевидно, это лишь временные решения".

В июне на острове Кос 63-летняя женщина умерла в кузове пикапа, когда ее перевозили в местную больницу после обморока, а единственная на острове машина скорой помощи была занята на другом вызове.

Через несколько дней после этого случая в пригороде Афин умерла 19-летняя женщина на восьмом месяце беременности, которая более пяти часов ждала скорую помощь и сделала около 20 звонков спасателям. Ее нерожденный ребенок также погиб.

На острове Лесбос 78-летняя женщина потеряла сознание во время купания. Прибывшие через два часа на место происшествия парамедики обнаружили, что ее сердце остановилось.

С тех пор стало известно еще как минимум о шести случаях смерти людей по всей стране из-за отсутствия медицинского транспорта.

Как отмечается в статье, для круглосуточной работы машины скорой помощи требуется 11 человек. На острове Кос, где постоянно проживает 40 тыс. человек и где летом отдыхает более 1 млн. туристов, есть три новые машины скорой помощи, но работать может только одна, поскольку на острове работает всего 10 фельдшеров, двое из которых уходят на пенсию в следующем году.

Правительство Греции пытается решить проблему, отправляя в туристические зоны пожарных и военнослужащих, однако EKAV и врачи считают, что это "ненаучный поиск быстрых решений". Они утверждают, что привлечение необученного персонала в чрезвычайных ситуациях может оказаться опасным для пациентов, которым требуется помощь на месте происшествия. Правительство заявляет, что этот шаг не направлен на долгосрочное решение проблемы нехватки персонала, а призван спасти жизни людей во время напряженного туристического сезона.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал реформу здравоохранения, в рамках которой планируется нанять около 10 тысяч медработников, в том числе 800 водителей скорой помощи и 250 парамедиков на мотоциклах. Однако Конфедерация работников государственных больниц утверждает, что этого недостаточно, так как новые кадры лишь смогут заместить потерю ушедших из системы врачей. По данным конфедерации, за последние 2,5 года из государственного сектора ушло около 10 тысяч медицинских работников, еще 5 тысяч, как ожидается, покинут систему в этом году.