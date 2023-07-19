Мировой рейтинг самых сильных паспортов: латвийский паспорт – на девятом месте

Паспорт Латвии дает возможность безвизового или упрощенного посещения 183 государств и территорий, подсчитали в Henley & Partners.

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Индекс паспортов от Henley & Partners составляется уже 18 лет. Эксперты анализируют визовые правила более 200 стран и территорий. Позиция страны в рейтинге определяется количеством государств, куда ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз или с визой по прибытии.

На первом месте оказался Сингапур, который опередил Японию, бывшую лидером списка последние пять лет. С его паспортом открыт въезд в 192 государства. Второе место разделили между собой Германия, Испания и Италия - граждане этих стран могут без виз посещать 190 государств. Третье место в рейтинге (189 безвизовых направлений) заняли сразу 7 стран: Австрия, Франция, Финляндия, Япония, Люксембург, Южная Корея и Швеция.

Латвийский паспорт занял в рейтинге 9 место, разделив его с Словакией и Словенией - с паспортами этих стран без визы можно въехать в 183 страны мира.

Литва заняла в рейтинге 8 место (184 безвизовых направления), Эстония - 10 место (182 безвизовых направления).

Россия - на 49 месте (115 безвизовых направлений), Украина - 30 место (146 безвизовых направлений), Беларусь - 64 место (79 безвизовых направлений).

Меньше всего возможностей передвижения по миру у обладателей паспортов Пакистана (100 место, 33 безвизовых направлений), Сирии (101 место, 30 безвизовых направлений), Ирака (102 место, 29 безвизовых направлений) и Афганистана (103 место, 27 безвизовых направлений)