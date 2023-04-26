Миссия выполнена: молодой литовец за 120 дней в одиночку преодолел Атлантический океан на весельной лодке
Foto: VYTAUTAS DRANGINIS

Путешественник из Литвы Ауримас Валуявичюс за 120 дней в одиночку преодолел Атлантический океан на одноместной весельной лодке и сошел на берег в Майами. Там его несколько часов ждала группа литовцев, в их числе и близкие путешественника – отец, брат и дедушка. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

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"Хорошо, я себя чувствую хорошо. Устал, силы истощены, но так бывает всегда. Восстанавливаешь силы и идешь дальше. Все хорошо", – сказал путешественник после того, как ступил на берег.

Встречавшие Ауримаса держали тот же флаг, с которым в декабре проводили его в путь, на нем было написано "Ауримас, успеха в Атлантическом океане!"

Валуявичюс поставил перед собой цель - пересечь Атлантический океан с континента на континент (он вышел в море из Испании) на одноместной весельной лодке, чтобы отметить 90-летие трансатлантического полета С. Дарюса и С. Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник стал частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой путь.

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