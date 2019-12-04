"Мне нравится железная дорога, что поделаешь". Жизнь на закрытой станции в Латвии

Милда Романова из небольшого латвийского города Ауце проработала и прожила всю жизнь на железнодорожной станции. Сейчас ей 88 лет, она живет на втором этаже станционного здания, хотя саму станцию закрыли еще в 1995 году.

Топить помещения приходится печкой. "Если хочется в холоде жить, можно топить один раз в день. А я холод не люблю. Я хочу, чтобы мне было нормально", – говорит женщина.

Милда рассказывает, что начала работать на железной дороге еще ребенком. Почти вся ее жизнь прошла на станции в Ауце. В советское время по ней ходили, как пассажирские, так и грузовые поезда. Женщина говорит, что за ночь могло пройти до 20 составов.

Всего с 1991 года в Латвии закрыли 59 станций. В 2019 закроются еще 8. На поездах некому ездить. Население уменьшается, люди мигрируют из регионов в столицу.