Могут ли тесные кресла в самолетах стать проблемой в будущем?
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Пассажиры эконом-класса привыкли к тесным креслам и локтям соседей – это неотъемлемая часть полета. Однако в мире растет обеспокоенность тем, что тесные кресла в самолетах больше не соответствуют пропорциям тела современного человека, сообщает CNN.

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Распределение нагрузки и веса имеет решающее значение для безопасности самолета. А поскольку средний рост и вес человека быстро меняются в последние десятилетия, авиакомпании и производители самолетов должны идти в ногу с этими изменениями. Эксперты обеспокоены тем, что количество мест в самолетах не уменьшается, в то время как средний вес пассажиров увеличивается, что означает высокую вероятность превышения допустимого веса в полете.

Например, авиакомпания Air New Zealand, которая, кстати, была названа одной из лучших авиакомпаний 2023 года, объявила о начале кампании по взвешиванию пассажиров. Цель кампании – повысить энергоэффективность и безопасность полетов.

В США два сенатора бьют тревогу по поводу того, что сиденья и проходы в самолетах слишком узкие. Они также призывают провести новые испытания по эвакуации пассажиров самолетов, подчеркивая, что Федеральное авиационное управление игнорирует реальность полетов в современной Америке. Они также считают, что проверка безопасности, проведенная в 2019 году, не отражает реального положения дел.

Небезопасные эвакуационные выходы обсуждаются и в Южной Корее, где авиакомпания Asiana Airlines недавно прекратила продажу мест рядом с аварийными дверями. На этот раз, однако, причина несколько забавна: мужчина якобы выбил ногой аварийную дверь во время полета на Airbus A321.

Кто знает, возможно, в ближайшем будущем нас ожидает еще больше изменений во время полетов? Например, более пустые самолеты или более современные салоны, в которых люди с любым типом телосложения смогут чувствовать себя комфортно.

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