Монблан съежился: Самая высокая вершина Западной Европы стала ниже на два метра

В середине сентября около двадцати человек, оснащенных новейшими инструментами и дроном, поднялись на вершину горы, чтобы провести точечные измерения. Результатом исследований стали новые данные: за последние два года Монблан уменьшился более чем на два метра.
Высота самой высокой вершины в Западной Европе в сентябре 2023 года составила 4805,59 метра, что на 2,22 метра ниже, чем предыдущее измерение, которое проводилось в 2021 году, сообщили геодезисты департамента Верхняя Савойя в четверг (5 октября).
Толстый покров льда и снега означает, что высота горы меняется из года в год в зависимости от ветра и погоды.
По словам главного геодезиста департамента Верхняя Савойя Жана де Гаре, разница в размере горы, установленная в этом году, может быть связана с меньшим количеством осадков летом, как уже происходило ранее в прошлом. Де Гаре призвал не делать из измерений далеко идущих выводов, поскольку Монблан "вполне может стать намного выше через два года".
"Мы собираем данные для будущих поколений, мы здесь не для того, чтобы их интерпретировать, мы оставляем это на усмотрение ученых", — добавил геодезист.
Почему исследователи измеряют Монблан?
В середине сентября на вершину поднялись около двадцати человек, разделенных на восемь связанных веревками групп, оснащенных новейшими инструментами и – впервые – дронами. Они проводили точечные измерения Монблана в течение нескольких дней.
Исследователи измеряют скалистую вершину каждые два года, начиная с 2001 года, чтобы собрать информацию о влиянии изменения климата в Альпах. "Мы многому научились благодаря этим измерениям: мы знаем, что вершина постоянно меняет высоту и положение, причем изменения могут достигать пяти метров", — сказал де Гаре.
В 2017 году власти Франции, Италии и Швейцарии – трех стран, на территории которых находится горный массив – предложили внести его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тогда заявленная высота высочайшей на континенте вершины составляла 4808,72 метра.