Монблан съежился: Самая высокая вершина Западной Европы стала ниже на два метра

В середине сентября около двадцати человек, оснащенных новейшими инструментами и дроном, поднялись на вершину горы, чтобы провести точечные измерения. Результатом исследований стали новые данные: за последние два года Монблан уменьшился более чем на два метра.

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Высота самой высокой вершины в Западной Европе в сентябре 2023 года составила 4805,59 метра, что на 2,22 метра ниже, чем предыдущее измерение, которое проводилось в 2021 году, сообщили геодезисты департамента Верхняя Савойя в четверг (5 октября).

Толстый покров льда и снега означает, что высота горы меняется из года в год в зависимости от ветра и погоды.

По словам главного геодезиста департамента Верхняя Савойя Жана де Гаре, разница в размере горы, установленная в этом году, может быть связана с меньшим количеством осадков летом, как уже происходило ранее в прошлом. Де Гаре призвал не делать из измерений далеко идущих выводов, поскольку Монблан "вполне может стать намного выше через два года".

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"Мы собираем данные для будущих поколений, мы здесь не для того, чтобы их интерпретировать, мы оставляем это на усмотрение ученых", — добавил геодезист.

Почему исследователи измеряют Монблан?

В середине сентября на вершину поднялись около двадцати человек, разделенных на восемь связанных веревками групп, оснащенных новейшими инструментами и – впервые – дронами. Они проводили точечные измерения Монблана в течение нескольких дней.

Исследователи измеряют скалистую вершину каждые два года, начиная с 2001 года, чтобы собрать информацию о влиянии изменения климата в Альпах. "Мы многому научились благодаря этим измерениям: мы знаем, что вершина постоянно меняет высоту и положение, причем изменения могут достигать пяти метров", — сказал де Гаре.

В 2017 году власти Франции, Италии и Швейцарии – трех стран, на территории которых находится горный массив – предложили внести его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тогда заявленная высота высочайшей на континенте вершины составляла 4808,72 метра.