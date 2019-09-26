Море и горы, вино и казино. Кто и зачем едет отдыхать в Грузию?

С 8 июля указ Путина запретил самолетам прямые рейсы из России в Грузию. Насколько это сильный удар по грузинскому туризму, который дает стране 20% бюджета? Кто пострадал, а кто пришел на замену? Какое место в рейтинге любителей отдыха в Грузии занимают туристы из стран Балтии. На эти вопросы порталу Delfi ответила гид Грузинской национальной администрации туризма Марика Богверадзе.

В прошлом году Грузия, где на 69,7 тысяч кв. км проживает 3,8 млн жителей (территория Латвии — 64,6 кв. км ), приняла в прошлом году больше восьми с половиной миллионов туристов, сообщила Марика Богверадзе. Из них почти полтора миллиона — россияне. В этом году только за первые семь месяцев число российских туристов приросло на 22%. Одна из причин популярности направления очевидна — более дружественные цены при общем падении доходов россиян.

С отменой прямых рейсов поездки в Грузию становятся дороже (не всегда), так что в этом году уже миллиона не ожидают. Впрочем, и коллапса грузинской экономики масштаба 2006 года (запрет на импорт в Россию грузинских вин и вод) никто не опасается — с тех пор многие компании успели диверсифицироваться на разные рынки. А после очередной серии санкций этот процесс будет проходить еще активнее.

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"Традиционно пик российского туризма в Грузию приходится на майские праздники, - пояснила Марика Богверадзе. - Прибывают полные экскурсионные автобусы и самолеты. В этом году праздники успели поставить рекорды (+22%). Мое мнение: заявление об отмене авиарейсов было сделано ради того, чтобы переориентировать поток отдыхающих на российские курорты - Крым и Сочи. К слову, Сочи до 7 мая 1920 года был грузинским. Само слово переводится с грузинского языка, как "пихта".

По сведениям Марики Богверадзе, от запрета на полеты из России больше всех пострадала причерноморская зона, несколько меньше — Тбилиси, особенно русскоязычные гиды и водители. Тяжело пришлось владельцам небольших отельчиков, которые вплотную работали с российскими туркомпаниями, ориентированными на прямые перелеты — у них много брони отменилось...

Foto: DELFI

Кто сейчас отдыхает в Грузии?

В 2018 году туристы из России были вторыми по численности в Грузии. Хотя традиционно за первое место конкурировали Азербайджан, Армения и Турция.

1. Азербайджан (1,43 млн туристов). Из этой страны, по сведениям гида, чаще всего приезжают ради моря. Также азербайджанские туристы любят провести грузинский уик-энд в казино, которые в Грузии есть во всех крупных городах, а в Азербайджане — запрет Алиева.

Foto: DELFI

2. Россия (1,4 млн). В 2018 году число туристов из России подскочило почти на четверть (+24%), а в этом году имел тенденцию вырасти еще на столько же (за первых семь месяцев - +22%). Их главные предпочтения — море и Тбилиси. Многим нравится проводить время в грузинских казино, ведь в России дислокация легальных казино жестко ограничена. Очевидная причина, почему россияне выбирают Грузию — цены. На российских курортах они выше.

3. Армения (1,27 млн). Летом в некоторых местах черноморского побережья армянская речь слышна чаще грузинской. Армянские компании любят выкупать целые небольшие гостиницы или гостевые дома (иногда даже берут свой персонал) на сезон и потом продавать только своим.

4. Турция (1,1 млн). Страна-соседка вкладывает в Грузию огромное количество инвестиций, особо активна - в розничной торговле. Любимое место отдыха турецких туристов — казино. Особенно, во всех 4-5-звездочных отелях Батуми, который всего в 25 км от турецкой границы.

Foto: DELFI

5. Украина (177 тысяч). Украинцы тоже едут, ради моря, но чаще - ради гор (особенно зимой), а также с экскурсионными поездками в Тбилиси и Батуми. Охотно исследуют тему, что вкуснее — чача или горилка.

Другие любители Грузии — Польша (67 тысяч), Израиль, Иран (в 2019 году поток туристов упал вдвое), Арабские Эмираты и Германия (поток вырос вдвое). Туристам из этих стран нравятся природа, реки, водопады, озера, экстремальные виды отдыха (лыжи, парапланы, рафтинг). Нередко и в Батуми можно встретить женщин в хиджабах.

Китайские туристы тоже добрались до Грузии. "Скажу больше, грузинское вино добралось до Китая — сегодня занимает там первые места на выставках, - смеется Марика. - Если каждый тысячный китаец будет пить грузинское вино — это очень хорошо, но если каждый сотый, то... нам самим не достанется".

А туристов из Балтии много?

Число балтийских туристов растет более, чем активно. За прошлый год поток из Латвии увеличился вдвое (17,6 тысячи), а в этом году — еще на 30%. Из Эстонии в прошлом году приезжает больше на 80% (10 тысяч), с открытием рейса в Кутаиси это число грозит еще как минимум удвоится. Больше всего в Грузию приезжают литовцы (18,6 тысячи).

"Тенденция очень положительная, - подтверждает Марика Богверадзе. - Благодаря прямым перелетам из столиц республик Балтии на Кутаиси, Тбилиси и Батуми. Самолеты заполнены не только летом. Мы всегда искренне рады гостям из Латвии, Литвы и Эстонии. Это страны, которые всегда нас поддерживали, а мы готовы их согреть и, как с лучшими друзьями, штурмовать высоты в горах Кавказа".

К слову, как объяснила Марика Богверадзе, грузинам приятно, что Литва взялась их звать в грузинской традиции Сакартвело - это названия пошло от центрального региона Картли (Иберии), во круг которого сформировалось грузинское единство. Но ничего обидного в слове "Грузия" они не видят - оно пошло от персидского "Гурджи" - страна волков. В военном противостоянии грузинские войны сопротивлялись так остервенело, как волки. Англоязычный мир связывает название страны Джорджия (Georgia) с именем главного грузинского христианского святого - Георгия Победоносца, в честь которого, по ленеде, в Грузии было построено 365 хвамов - по числу дней в году.