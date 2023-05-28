Можно ли купить собственный остров и сколько это стоит?

Проект "Давайте купим остров" (Let's Buy an Island) позволяет каждому пожить жизнью мечты на острове, часть которого принадлежит тебе самому. Как такое возможно?

Считается, что частный остров – удовольствие для людей не просто богатых, а очень богатых. И в целом так оно и есть. Но благодаря амбициозному проекту, в 2018 году основанному Гаретом Джонсоном и Маршаллом Майером, позволить себе стать владельцем частного острова стало проще и реальнее!

Потому что Гарет и Маршалл запустили краудфандинговую кампанию и собрали достаточно денег, чтобы купить необитаемый остров в Карибском море, ну и развивать на нем туризм, делиться с соинвесторами прибылью и позволить каждому из них воплотить мечту о собственном острове.

"Кто не мечтал создать свое государство? Особенно в сегодняшнем мире после Трампа, Брексита и ковида. Если группе обычных людей удастся заставить эту идею работать, это может стать вдохновляющим примером", – говорит Гарет Джонс. К декабрю 2019 года было собрано достаточно денег, чтобы купить Кофи-Кей – остров недалеко от побережья Белиза, площадью около полугектара, где прогулка пешком из одного конца в другой занимает считаные минуты.