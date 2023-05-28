Можно ли купить собственный остров и сколько это стоит?
Foto: Image by Elias from Pixabay

Проект "Давайте купим остров" (Let's Buy an Island) позволяет каждому пожить жизнью мечты на острове, часть которого принадлежит тебе самому. Как такое возможно?

Считается, что частный остров – удовольствие для людей не просто богатых, а очень богатых. И в целом так оно и есть. Но благодаря амбициозному проекту, в 2018 году основанному Гаретом Джонсоном и Маршаллом Майером, позволить себе стать владельцем частного острова стало проще и реальнее!

Потому что Гарет и Маршалл запустили краудфандинговую кампанию и собрали достаточно денег, чтобы купить необитаемый остров в Карибском море, ну и развивать на нем туризм, делиться с соинвесторами прибылью и позволить каждому из них воплотить мечту о собственном острове.

"Кто не мечтал создать свое государство? Особенно в сегодняшнем мире после Трампа, Брексита и ковида. Если группе обычных людей удастся заставить эту идею работать, это может стать вдохновляющим примером", – говорит Гарет Джонс. К декабрю 2019 года было собрано достаточно денег, чтобы купить Кофи-Кей – остров недалеко от побережья Белиза, площадью около полугектара, где прогулка пешком из одного конца в другой занимает считаные минуты.

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