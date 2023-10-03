Музей, красивые пейзажи и ночная жизнь: остров Зюльт — идеальное место, куда стоит поехать отдыхать осенью
Foto: Shutterstock

Остров Зюльт, расположенный на севере Германии, похож на маленький рай. Он поражает своими сказочными пейзажами и пляжами, сочетающими в себе покой и красоту природы. Осень — одно из самых прекрасных времен, чтобы поехать туда и насладиться особым волшебством, а также разнообразными развлечениями — от романтических закатов до наблюдения за тюленями и ночной жизни города Кампен. Вот пять самых красивых мест, которые обязательно стоит включить в свой маршрут.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Способ добраться до острова Зюльт

Паромный оператор DFDS предлагает регулярные маршруты из Клайпеды (Литва) в Киль (Германия). Туристы могут насладиться романтикой морского путешествия с комфортом и всеми удобствами — ресторанами, магазинами и палубой, с которой можно любоваться закатами.

Паром отправляется из порта Клайпеды в 22:00 и достигает побережья Германии уже в 17:00 следующего дня. Для удобства пассажиров паром курсирует ежедневно, семь дней в неделю, что позволяет максимально гибко планировать отдых и даже более длительные путешествия.

Кроме того, поездку на остров Зюльт можно объединить с отдыхом в городе Киль, который находится всего в двух часах езды. Поэтому, начиная путешествие на остров Зюльт, рекомендуется заглянуть в исторический морской музей Schifffahrts или уделить час Зоологическому музею Киля, а также порадовать себя изысканными блюдами немецкой кухни в ресторане Flygge.

Скалы, дома и сельские пейзажи

Остров Зюльт известен своими красивыми пейзажами, зелеными лугами, где пасутся коровы, и улочками, окруженными домиками с соломенными крышами. Это место, где можно прогуляться и в полной мере насладиться тишиной природы. Кроме того, на берегу острова находится знаменитая природная достопримечательность Rotes Kliff — высокие скалы, с которых открывается потрясающий вид на окрестности.

Музей, красивые пейзажи и ночная жизнь: остров Зюльт — идеальное место, куда стоит поехать отдыхать осенью
Foto: Shutterstock

На острове Зюльт до сих пор сохранились характерные дома с соломенными крышами, но дом, который наилучшим образом отражает историю острова, — это Altfriesisches Haus. Это историческое жилище дает представление о ранней жизни на острове Зюльт и о том, как жили здесь фризы более 300 лет назад.

Если вы хотите переночевать в одном из аутентичных домов на берегу моря или с соломенной крышей, вы можете просмотреть их на платформе бронирования жилья Airbnb. А вот для любителей особого комфорта и эксклюзивности подойдет отель Budersand. Этот пятизвездочный отель предлагает не только роскошные номера, но также ресторан, отмеченный звездой Мишлен, спа-центр и поле для гольфа.

Путешествие на велосипеде

На острове Зюльт имеется обширная сеть велосипедных дорожек, а езда на велосипеде — отличный способ более подробно исследовать этот красивый остров. Лучше всего начать велосипедный тур из северного города Лист, чтобы увидеть красные скалы, дюны и маяки. Из Листа можно продолжить путь к самой северной точке Германии — мысу, который усыпан маяками. Из этого места можно увидеть даже Данию, которая находится всего в нескольких милях от города.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Музей, красивые пейзажи и ночная жизнь: остров Зюльт — идеальное место, куда стоит поехать отдыхать осенью
Foto: Shutterstock

Во время поездки вы также можете заглянуть в традиционный и уютный ресторан Dittmeier, где подают знаменитое устричное блюдо Sylter Royal, которое поставляется с единственной в Германии устричной фермы Sylter Royal. Поездку можно завершить, посетив природный заповедник Ellenbogen, чтобы посмотреть на маяк, который использовался в съемках фильма "Призрак" (The Ghost Writer) 2010 года.

Закат на острове Зюльт

Осенняя погода на острове Зюльт окрашивает небо в теплые и мягкие тона. Насладиться закатом можно на пикнике в настоящих плетеных шезлонгах, расположенных на побережье Северного моря. Если вы хотите насладиться закатом в изысканной атмосфере, то рекомендуется обязательно посетить ресторан Sanisbar, известный своим широким ассортиментом вин в сочетании с романтической атмосферой.

Музей, красивые пейзажи и ночная жизнь: остров Зюльт — идеальное место, куда стоит поехать отдыхать осенью
Foto: Shutterstock

Магия рыбацкой лодки и ее простота

Чтобы исследовать дикую природу моря, на острове есть возможность отправиться в круиз на аутентичной и простой рыбацкой лодке из города Лист. Во время этой поездки вы сможете увидеть морских обитателей Северного моря вблизи — тюленей и экзотических морских звезд. Пока капитан рыбацкой лодки будет делиться своими знаниями о плавании в море, посетители смогут не только рассмотреть морских обитателей, но и прикоснуться к ним. Чтобы увеличить шансы на встречу с этими морскими животными, рекомендуется отправиться в плавание за два часа до или после отлива.

Музей, красивые пейзажи и ночная жизнь: остров Зюльт — идеальное место, куда стоит поехать отдыхать осенью
Foto: Shutterstock

Отправиться в круиз можно на двух судах — Gret Palucca и Rosa Paluka. Gret Palucca — это судно, которому уже более 70 лет, и каждую зиму его реставрируют и обновляют дабы обеспечить приятное и комфортное морское путешествие для посетителей. Судно Rosa Paluka — это экземпляр 60-х годов прошлого века, ранее использовавшийся как настоящая рыбацкая лодка. С 2007 года оно служит как аутентичное судно для экскурсий.

Ночная жизнь в Кампене

После знакомства с островом Зюльт можно насладиться ночной жизнью города Кампен — центра вечеринок острова. На улице Strönwai в Кампене расположены известные бары и кафе, где можно оторваться от повседневности, наслаждаться ночным развлечением и познакомиться с местной музыкальной культурой. Рекомендуется начать свое приключение с бара Dorfkrug, который очарует вас своей уютной атмосферой и гарантированным знакомством с местными жителями и другими путешественниками.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Autodidakts, kuru aizrauj adrenalīns. Saruna ar Kristianu Vēberu
Autodidakts, kuru aizrauj adrenalīns. Saruna ar Kristianu Vēberu
Как провести отличные выходные в Вентспилсе в любую погоду
Настоящие вибрации, дружный кулачок и предложения на любой вкус
10 tīrākās Latvijas pludmales, kur noķert vasaru aiz astes
Basām kājām un kontrastdušā – izaicini sevi šoruden!