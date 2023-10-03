Музей, красивые пейзажи и ночная жизнь: остров Зюльт — идеальное место, куда стоит поехать отдыхать осенью

Остров Зюльт, расположенный на севере Германии, похож на маленький рай. Он поражает своими сказочными пейзажами и пляжами, сочетающими в себе покой и красоту природы. Осень — одно из самых прекрасных времен, чтобы поехать туда и насладиться особым волшебством, а также разнообразными развлечениями — от романтических закатов до наблюдения за тюленями и ночной жизни города Кампен. Вот пять самых красивых мест, которые обязательно стоит включить в свой маршрут.

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Способ добраться до острова Зюльт

Паромный оператор DFDS предлагает регулярные маршруты из Клайпеды (Литва) в Киль (Германия). Туристы могут насладиться романтикой морского путешествия с комфортом и всеми удобствами — ресторанами, магазинами и палубой, с которой можно любоваться закатами.

Паром отправляется из порта Клайпеды в 22:00 и достигает побережья Германии уже в 17:00 следующего дня. Для удобства пассажиров паром курсирует ежедневно, семь дней в неделю, что позволяет максимально гибко планировать отдых и даже более длительные путешествия.

Кроме того, поездку на остров Зюльт можно объединить с отдыхом в городе Киль, который находится всего в двух часах езды. Поэтому, начиная путешествие на остров Зюльт, рекомендуется заглянуть в исторический морской музей Schifffahrts или уделить час Зоологическому музею Киля, а также порадовать себя изысканными блюдами немецкой кухни в ресторане Flygge.

Скалы, дома и сельские пейзажи

Остров Зюльт известен своими красивыми пейзажами, зелеными лугами, где пасутся коровы, и улочками, окруженными домиками с соломенными крышами. Это место, где можно прогуляться и в полной мере насладиться тишиной природы. Кроме того, на берегу острова находится знаменитая природная достопримечательность Rotes Kliff — высокие скалы, с которых открывается потрясающий вид на окрестности.

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На острове Зюльт до сих пор сохранились характерные дома с соломенными крышами, но дом, который наилучшим образом отражает историю острова, — это Altfriesisches Haus. Это историческое жилище дает представление о ранней жизни на острове Зюльт и о том, как жили здесь фризы более 300 лет назад.

Если вы хотите переночевать в одном из аутентичных домов на берегу моря или с соломенной крышей, вы можете просмотреть их на платформе бронирования жилья Airbnb. А вот для любителей особого комфорта и эксклюзивности подойдет отель Budersand. Этот пятизвездочный отель предлагает не только роскошные номера, но также ресторан, отмеченный звездой Мишлен, спа-центр и поле для гольфа.

Путешествие на велосипеде

На острове Зюльт имеется обширная сеть велосипедных дорожек, а езда на велосипеде — отличный способ более подробно исследовать этот красивый остров. Лучше всего начать велосипедный тур из северного города Лист, чтобы увидеть красные скалы, дюны и маяки. Из Листа можно продолжить путь к самой северной точке Германии — мысу, который усыпан маяками. Из этого места можно увидеть даже Данию, которая находится всего в нескольких милях от города.

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Во время поездки вы также можете заглянуть в традиционный и уютный ресторан Dittmeier, где подают знаменитое устричное блюдо Sylter Royal, которое поставляется с единственной в Германии устричной фермы Sylter Royal. Поездку можно завершить, посетив природный заповедник Ellenbogen, чтобы посмотреть на маяк, который использовался в съемках фильма "Призрак" (The Ghost Writer) 2010 года.

Закат на острове Зюльт

Осенняя погода на острове Зюльт окрашивает небо в теплые и мягкие тона. Насладиться закатом можно на пикнике в настоящих плетеных шезлонгах, расположенных на побережье Северного моря. Если вы хотите насладиться закатом в изысканной атмосфере, то рекомендуется обязательно посетить ресторан Sanisbar, известный своим широким ассортиментом вин в сочетании с романтической атмосферой.

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Магия рыбацкой лодки и ее простота

Чтобы исследовать дикую природу моря, на острове есть возможность отправиться в круиз на аутентичной и простой рыбацкой лодке из города Лист. Во время этой поездки вы сможете увидеть морских обитателей Северного моря вблизи — тюленей и экзотических морских звезд. Пока капитан рыбацкой лодки будет делиться своими знаниями о плавании в море, посетители смогут не только рассмотреть морских обитателей, но и прикоснуться к ним. Чтобы увеличить шансы на встречу с этими морскими животными, рекомендуется отправиться в плавание за два часа до или после отлива.

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Отправиться в круиз можно на двух судах — Gret Palucca и Rosa Paluka. Gret Palucca — это судно, которому уже более 70 лет, и каждую зиму его реставрируют и обновляют дабы обеспечить приятное и комфортное морское путешествие для посетителей. Судно Rosa Paluka — это экземпляр 60-х годов прошлого века, ранее использовавшийся как настоящая рыбацкая лодка. С 2007 года оно служит как аутентичное судно для экскурсий.

Ночная жизнь в Кампене

После знакомства с островом Зюльт можно насладиться ночной жизнью города Кампен — центра вечеринок острова. На улице Strönwai в Кампене расположены известные бары и кафе, где можно оторваться от повседневности, наслаждаться ночным развлечением и познакомиться с местной музыкальной культурой. Рекомендуется начать свое приключение с бара Dorfkrug, который очарует вас своей уютной атмосферой и гарантированным знакомством с местными жителями и другими путешественниками.