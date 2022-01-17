Мужчина стал единственным пассажиром летевшего восемь часов самолета
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Мужчина, который летел восемь часов из Лондона в Орландо рейсом British Airways, стал единственным пассажиром самолета, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Star.

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"Экипаж сказал, что я был единственным человеком на борту рейса", — рассказал мужчина в Tik-Tok.

Он добавил, что опустил подлокотники на четырех сиденьях и сделал себе импровизированную кровать в пустом самолете. Пассажир назвал такой полет самым странным в его жизни.

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