Мужчина стал единственным пассажиром летевшего восемь часов самолета

Мужчина, который летел восемь часов из Лондона в Орландо рейсом British Airways, стал единственным пассажиром самолета, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Star.
"Экипаж сказал, что я был единственным человеком на борту рейса", — рассказал мужчина в Tik-Tok.
Он добавил, что опустил подлокотники на четырех сиденьях и сделал себе импровизированную кровать в пустом самолете. Пассажир назвал такой полет самым странным в его жизни.
Plane passenger is only person on 8hr flight and gets spoilt rotten by cabin crewhttps://t.co/oQmAzICq9I pic.twitter.com/7F9tEJXFk2— Daily Star (@dailystar) January 15, 2022