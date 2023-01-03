На альпийских горнолыжных курортах не хватает снега, температура поднялась до 18 градусов

В Альпах не хватает снега. Из-за редких снегопадов и необычно теплой погоды на склонах главных европейских гор травы зачастую больше чем снега. Горнолыжники, сноубордисты и операторы альпийских курортов не скрывают разочарования, пишет Euronews.

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Участки зеленой травы, оголенные скалы и грязь вместо снега можно наблюдать сегодня на многих известных горнолыжных курортах Европы: в австрийском Инсбруке, в швейцарских Виллар-Сюр-Оллон и Кран-Монтана и в баварском Ленгрисе.

Во многих районах Европы, от Франции до Польши, в начале января погода позволяет выходить на улицу практически в летней одежде. В последние дни 2022 года столбик термометра в Польше отметил двузначный исторический максимум, превысив 10 градусов по Цельсию.

Швейцарская метеослужба MeteoSuisse отмечает, что это один из самых жарких в истории декабрей. Метеостанция в Делемонте, в Юрских горах на границе с Францией, также зарегистрировала рекордную среднесуточную температуру в 18,1 градуса по Цельсию в первый день нового года.

MeteoSuisse пытается шутить: "Такой приход нового года может заставить вас почти забыть о том, что сейчас разгар зимы".

Начало 2023 года заставило многие страны вспомнить прошлогодние рекорды зимних температур. Прошлая зима стала самой жаркой в истории как Швейцарии, так и Франции.

Метео-Франс сообщает, что в южных Альпах и, в северных Альпах, на склонах выше 2.200 метров выпала сезонная норма снега. Однако на более низких высотах в северных Альпах и в Пиренеях снега заметно не хватает.

"Cнег очень мокрый, как бывает весной, а не стабильный. Снег должен слипаться, а этого не происходит при большом количестве воды", — говорит директор Mountain Railways Spluegen-Tampo Хашер Берне.

На большинстве горнолыжных курортов пригодный для ката ния снег можно найти лишь на высоте выше 2000 метров. Многие трассы, расположенные ниже, остались закрыты.

В Германии также наблюдались необычно высокие температуры, достигавшие 16 градусов по Цельсию в некоторых частях страны в понедельник. Считается, что канун Нового года был самым теплым с момента начала надежных наблюдений.

Немецкая метеорологическая служба сообщила о показаниях 20 по Цельсию и чуть выше на четырех метеостанциях на юге Германии.