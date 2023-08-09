На Аляске тает знаменитый ледник. Куда денутся десятки тысяч туристов, которые приезжают на него смотреть?

Пока еще переполненная туристами столица Аляски – город Джуно – задается вопросом, что будет, когда расположенный рядом с ней великолепный ледник отступит?

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Тысячи туристов ежедневно сходят с круизных лайнеров, возвышающихся над центром города, на дощатый настил в столице Аляски. Продавцы предлагают экскурсии по берегу, а ряды автобусов готовы увезти туристов, многие из которых направляются к жемчужине этого района – леднику Менденхолл, пишет Euronews.

Над ледником летают экскурсионные вертолеты, сюда приезжают на байдарках, каноэ и пешком. Посмотреть на ледник и другие чудеса Джуно приезжает так много людей, что городские власти серьезно задумались над тем, как справиться с этим количеством людей, ведь в этом году их ожидается рекордное количество. Часть постоянных обитателей Джуно уезжает на лето в более спокойные места, а соглашение между городом и круизной индустрией ограничит количество прибывающих судов в следующем году.

Но изменение климата приводит к таянию ледника Менденхолл. Он уменьшается так быстро, что к 2050 году его, возможно, уже и не будет видно из центра для посетителей, за которым он когда-то возвышался.

В связи с этим в Джуно появился еще один вопрос: что будет потом?

По словам городского менеджера по туризму Александры Пирс, "люди приезжают на Аляску, чтобы увидеть, по их мнению, нетронутую природу, и мы обязаны сохранить ее для жителей и гостей города".

Расположившийся между двух гор Менденхолл как будто бы "стекает" по ущелью в озеро, усеянное блуждающими айсбергами. По оценкам исследователей Юго-Восточного университета Аляски, за период с 2007 по 2021 год его поверхность уменьшилась на восемь футбольных полей. В память о том, где когда-то располагался ледник, вокруг него оборудованы тропы, показывающие места, где когда-то находился лед. Сейчас на его месте уже пытается расти трава.

Foto: AP/Scanpix/LETA

По словам Эрана Худа, профессора экологии Юго-Восточного университета Аляски, хотя от ледника и откололись огромные куски, основная потеря льда произошла в результате истончения, вызванного увеличением температуры. Ученые пытаются понять, как эти изменения могут отразиться на экосистеме, в том числе на местах обитания лосося.

Неопределенность для туризма

Большинство людей любуются ледником с троп, проложенных через озеро Менденхолл рядом с центром для посетителей. Пещеры головокружительного голубого цвета, привлекавшие несколько лет назад толпы туристов, обрушились, а там, где когда-то можно было сойти со скал на лед, теперь стоят лужи воды.

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Манодж Пиллай, работник круизного судна из Индии, в свой выходной день делает снимки с популярной смотровой площадки. "Если ледник так красив сейчас, то каким он был 10 или 20 лет назад? Я пытаюсь это представить", – говорит он.

Представители Национального леса Тонгасс (национальный парк на Аляске. – Прим. пер.), к которому относится зона отдыха на леднике Менденхолл, готовятся к увеличению числа посетителей в ближайшие 30 лет, хотя и раздумывают о будущем, в котором ледник исчезнет из поля зрения.

Агентство предлагает построить новые тропы и стоянки, дополнительный центр для посетителей и домики для общественного пользования в кемпинге на берегу озера. по крайней мере полностью он в ближайшие 100 лет не исчезнет.

По словам лесника района Джуно Тристана Флухарти, вопрос о том, стоит ли вкладывать средства в строительство объектов, если ледник действительно исчезнет из поля зрения, уже обсуждался. Громкий водопад, который является популярным местом для селфи, забеги лосося, черные медведи и тропы могут продолжать привлекать туристов даже тогда, когда ледник не уже не будет виден из центра для посетителей, но все-таки Менденхолл – это главная достопримечательность.

Ожидается, что в этом году в Джуно побывают около 1,6 млн. человек, которые приплывут сюда на круизных лайнерах с апреля по октябрь. Город является одной из остановок в недельных круизах по Аляске, которые обычно начинаются в Сиэтле или Ванкувере (Британская Колумбия). Туристы могут сойти с причала и за считанные минуты подняться на популярном трамвае по склону горы, увидеть лысых орлов, сидящих на фонарных столбах, и насладиться ярким искусством коренных жителей Аляски.

Foto: AP/Scanpix/LETA

В самые оживленные дни с кораблей сходит около 20 000 человек, что составляет две трети населения города. Руководство города и крупные круизные линии уже договорились о том, что в следующем году будет действовать ограничение в пять судов в день (в этом году их количество доходит до семи круизных лайнеров в день). Однако критики опасаются, что это не уменьшит загруженность города, если судов будет становиться все больше. Некоторые жители хотели бы, чтобы один день в неделю обходился без судов.

Juneau Tours and Whale Watch – одна из примерно двух десятков компаний, имеющих разрешение на оказание таких услуг, как перевозка или экскурсия на ледник. Серена Хатчинсон, генеральный менеджер компании, говорит, что спрос был настолько высок, что она исчерпала свой лимит в середине сезона. Трансфер до ледника пришлось приостановить, но, по ее словам, компания по-прежнему предлагает ограниченные туры, включающие посещение ледника.

Другие автобусные операторы тоже достигли своего лимита, и представители туристических компаний предлагают посетителям посмотреть другие достопримечательности или добраться до ледника другими способами.

По словам Хатчинсон, ограничения на посещение ледника могут пойти на пользу туристическим компаниям, поскольку улучшат впечатления от ледника и людей не нужно будет "впихивать туристов на ледник".

"Аляска делает всю работу за нас, верно? – сказала она. – Все, что нам нужно сделать – это просто уйти с дороги и дать людям возможность осмотреться, почувствовать запахи и подышать".