На автомобиле по Европе: 9 неожиданных правил вождения, о которых нужно знать до поездки

Во время пандемии большую популярность завоевали поездки в отпуск на автомобиле. Так, согласно исследованию RAC, летом 2020 года около 1,6 миллиона человек по всей Европе отправились в отпуск за рулем собственного автомобиля. И, похоже, число отдыхающих, выбирающих в отпуске подобный способ передвижения, будет только расти.

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Фактически, по данным Google Trends, за последние два года количество запросов "вождение в Европе" (driving in Europe) увеличилось почти на 80%. Не стоит забывать и об увеличившейся популярности микроавтобусов, переделанных под жилье на колесах. С 2018 по 2021 год интерес к подобному стилю жизни и путешествиям вырос на 216%.

Euronews.travel попросил Саймона Модлси, соучредителя компании Grand Prix Grand Tours, специализирующейся на туристических поездках на выступления Формулы 1 и MotoGP, а также на поездках на эксклюзивных машинах по дорогам Европы, рассказать о самых неожиданных европейских законах о вождении, о которых обычные путешественники могут и не знать.

9. Дети не должны сидеть на переднем сиденье автомобиля

Если вы планируете путешествовать по Европе с маленькими детьми, то вам нужно знать об ограничениях, касающихся нахождения малышей в автомобиле.

В большинстве европейских стран ездить в автомобиле без детского сиденья или бустера могут только те дети, чей рост превышает 135 сантиметров. Но в некоторых странах минимальный рост увеличивается аж до 150 сантиметров. К ним, например, относятся Германия и Италия.

Впрочем, учитывать придется не только рост ребенка. В некоторых европейских странах ребенку разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля только если он использует бустер, а то время как в других, например, в Испании, всем лицам, моложе 18 лет, садиться на переднее сиденье в автомобиле запрещено.

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"Большую часть времени бустеры должны соответствовать определенным требованиям ЕС, поэтому перед поездкой важно проверить, все ли в порядке с вашими, дабы избежать лишнего стресса в последнюю минуту", — советует Саймон.

8. Камеры контроля скорости на пути вашего следования могут выглядеть как угодно

Никто не хочет, чтобы его оштрафовали за превышение скорости, пока он в отпуске.

"Во всех странах Европы камеры контроля скорости выглядят по-разному, — объясняет Саймон. —Например, в Италии камеры контроля скорости могут быть большими и ярко-оранжевыми и их легко спутать с почтовым ящиком или даже с ярко раскрашенным мусорным баком на обочине дороги".

Поиск камер контроля скорости, с которыми вы можете столкнуться, перед началом поездки может избавить вас не только от стресса, но и от крупного штрафа.

7. В некоторых странах обязательно нужно возить с собой в машине запасные очки

Вы можете быть удивлены, узнав, что во Франции, Испании и Швейцарии владельцы очков должны всегда иметь при себе вторую пару во время вождения.

"Были случаи, когда людей останавливали и просили предъявить вторую пару, и если они этого не делали, им накладывали нежелательный и, к сожалению, легко предотвратимый штраф", — говорит Саймон.

6. Возьмите с собой в дорогу огнетушитель и аварийный комплект

Во многих странах, включая Бельгию, Швецию, Данию и Норвегию, в автомобиле всегда должен быть огнетушитель.

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Если вас остановят в Эстонии, вас также могут попросить показать, что у вас есть деревянные или пластиковые бруски, которые можно положить под колеса автомобиля, чтобы он не катился назад.

"В некоторых европейских странах также требуются аварийные комплекты", — добавляет Саймон.

5. Не пейте воду и не перекусывайте за рулем

Привыкли быстро перекусывать или пить воду за рулем? Вы можете столкнуться с серьезными последствиями этих действий на Кипре.

В стране полностью запретили водителям есть или пить за рулем. Это включает даже питьевую воду, и вам может грозить крупный штраф или что-то похуже, если вы не будете соблюдать правила страны.

4. Не пейте за рулем алкоголь

Мы все знаем, что нельзя садиться за руль в нетрезвом виде, но в разных странах допустимый уровень алкоголя в крови у водителя может отличаться.

Дания, например, не позволяет водить машину с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле, а тем, кто это сделает, скорее всего, грозит гораздо худшее, нежели штраф. В Польше действует еще более строгий порог: любому, у кого содержание алкоголя в крови превышает 0,2, грозит запрет на вождение или даже тюремное заключение.

Саймон утверждает, что в некоторых странах ограничения еще строже: "Восточная Европа вообще не терпит употребления алкоголя за рулем, а Румыния, Чехия и Венгрия штрафуют или приговаривают к сроку любого, у кого уровень алкоголя в крови выше нуля".

Так что вместо того, чтобы думать, что вы будете в порядке, выпив небольшой стаканчик за ужином, лучше трижды проверьте правила вождения в нетрезвом виде для страны, в которой вы находитесь.

3. Держите машину в чистоте

"В некоторых странах у вас могут возникнуть проблемы из-за состояния вашей машины, — рассказывает Саймон. — И речь не только о разбитых фарах или неисправных дворниках".

В Болгарии и Беларуси запрещено водить грязную машину. Независимо от того, есть ли у вас грязный номерной знак или грязные окна, поддержание чистоты вашего автомобиля является необходимостью. Так что если какая-либо из этих стран есть в вашем списке мест для посещения, то автомобиль лучше помыть заранее.

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Если вас остановят, вы также можете обнаружить, что интерпретировать закон можно по-разному и то, что вы считаете чистым, для правоохранительных органов окажется грязнее грязного.

2. Не одевайте наушники за рулем

В некоторых странах Европы запрещено использовать наушники во время вождения. В 2015 году Франция ввела запрет на все гарнитуры громкой связи и любые устройства, передающие звук в уши. Те, кого поймают, могут столкнуться с огромным штрафом и баллами в лицензии.

1. Проверьте, нет ли под автомобилем детей

Отправляетесь ли вы в короткую поездку или отправляетесь в более отдаленное путешествие, по закону в Дании вы обязаны проверять двигатель своего автомобиля перед тем, как тронуться. Это делается для того, чтобы убедиться, что ваш автомобиль в безопасности.

В стране есть еще одно правило, которое может вас очень удивить: закон требует проверить днище автомобиля перед поездкой, чтобы убедиться, что под ним не прячутся животные или дети.