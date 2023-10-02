На этой неделе в аэропорту Хельсинки пройдет массовая забастовка

Туристам, путешествующим на этой неделе через аэропорт Хельсинки-Вантаа нужно быть готовым к более длительному предпосадочному контролю.

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1 октября профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL объявил о том, что служба предпосадочной проверки пассажиров в столичном аэропорту присоединится к акции протеста в четверг, 5 октября, пишет Yle.

Сотрудники, отвечающие за досмотр пассажиров, покинут свои рабочие места с 13:30 до 14:00.

Профсоюз JHL заявил, что своей акцией хочет выступить против ухудшения условий труда.

"Демонстрации продолжатся в ближайшие недели, если правительство не изменит свой подход“, – говорится в заявлении организации.

Ранее сразу несколько профсоюзов объявили об акциях протеста в четверг.