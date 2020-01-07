На Гавайских островах туристов больше не будут арестовывать за марихуану

На следующей неделе власти Гавайев собираются декриминализировать марихуану. Это означает, что полиция не будет арестовывать туристов за хранение данного вещества в количестве, не превышающем 3 грамма.

Новый закон не распространяется на другие американские штаты, где и так разрешено хранение марихуаны для личного использования и в медицинских целях. Сенатор от островного штата Уилл Эсперо надеется, что постепенно Гавайи придут и к этому. Он полагает, что это может принести большую пользу для местного туризма и гавайской экономики в целом, сообщает портал TourProm.

“Гавайи имеют репутацию производителя одного из лучших в мире сортов каннабиса, и если мы сможем вполне легально использовать эту особенность и поделиться ею со всем миром, у нас есть большой потенциал”, — говорит сенатор Эсперо.

Член палаты представителей Крис Ли уточнил, что, согласно новому закону Гавайев, люди, задержанные с тремя граммами или меньше, теперь получат предупреждение вместо тюрьмы. Он считает подобные уступки в других штатах успехом.