На Кипре вводят новые ограничения для невакцинированных туристов
Foto: Shutterstock

Власти Кипра ввели новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов. Они начали действовать с 1 августа, сообщает портал 34travel.me.

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Так, например, теперь всем непривитым иностранцам придется сдавать дополнительный ПЦР или экспресс-тест на седьмой день после прибытия на остров. Кроме того, сертификаты SafePass будут обязательными во всех местах, где собирается (или потенциально могут собраться) больше 10 человек. Получить последний смогут люди, которые вакцинировались или переболели COVID-19, получили отрицательный результат ПЦР-теста.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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