На краю обрыва: 6 удивительных городов на вершинах скал

Скалы и обрывы — довольно опасные места для прогулок и путешествий, ведь один неосторожный шаг может буквально стать последним. Но как бы абсурдно это ни звучало, в мире существует несколько городов и деревень, построенных прямо на неприступных вершинах. Люди строили свои города высоко в горах, чтобы защититься от потенциальных злоумышленников. И пусть теперь больше не стоит опасаться завоевателей, эти города все еще процветают и завораживают туристов.

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По материалам Reader's Digest портал DELFI сделал подборку из шести городов и деревень, которые были построены на вершинах скал. Возможно, один из них станет вашим следующим пунктом назначения!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Кастельфольит-де-ла-Рока



Деревня Кастельфольит-де-ла-Рока находится в Каталонии, в провинции Жирона, и является одним из самых живописных мест Каталонии. Деревня расположена между реками Флувиан и Торонелл, а ее здания построены на вершине впечатляющей базальтовой скалы. Удивительно, но здесь до сих пор живет около тысячи человек.

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Деревня была построена в Средние века и состоит всего лишь из одной длинной улицы, которая растянулась на горной гряде. Смотровая площадка Джозефа Пла расположена на вершине скалы и с нее открывается потрясающий вид. Главной достопримечательностью деревни является церковь Сан-Сальвадор, которая была построена в XIII веке из вулканического камня, как и остальные дома в деревне. Кастельфольит-де-ла-Рока расположена рядом с вулканическим заповедником Гарроча — это охраняемая территория с невероятно красивыми пейзажами.