На лесной тропе: Что такое ножи для выживания, и как с ними обращаться

Есть ли что-нибудь более крутое, чем большой нож для выживания с фиксированным лезвием? Скорее впору говорить о том, а есть ли что-то, про что знает также мало людей и не понимает его всех плюсов и минусов. Давайте разбираться, для чего и кого нужны эти ножи, когда их надо и когда не надо использовать и как это делать.

1. Что такое настоящий нож для выживания



Ножи для выживания любят показывать в кино и большинство читателей, вероятно, помнят характерные плакаты с Рэмбо. Однако это первая проблема больших ножей — вопреки тому, что говорит вам Голливуд, они не предназначены для убийства людей или животных, а эти симпатичные пилообразные зубчики по верхней кромке только ослабляют нож. И нет, вам не нужны эти новомодные ножички с компасом, отверткой или принадлежностями для подледной ловли внутри.

Классический нож — это удобный и многофункциональный инструмент, призванный заменить другие, более крупные и менее универсальные инструменты. Например, нож гораздо удобнее носить на бедре, чем, например, даже не очень крупный топорик.

Настоящий нож для выживания — с фиксированным лезвием. Он крепче и безопаснее, чем раскладные аналоги, его лезвие вас никогда не подведет и не примется отрезать пальцы и ранить руки. Главная сила такого ножа — в его простоте, ему не страшны грязь, влажность и даже вода. Такой нож может служить десятилетиями и передаваться от отца сыну.