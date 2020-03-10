На Мальдивах закрыли на карантин сразу два больших курортных острова с 1400 туристами

Два курортных острова на Мальдивах, на одном из которых находится люксовый отель "Kuredu Island", были полностью изолированы властями сразу после того, как двое сотрудников это отеля дали положительную реакцию на коронавирусный текст.

По данным Министерства туризма Мальдив, на данный момент на острове находится более 1400 человек, половину из которых составляют туристы, а половину — обслуживающий персонал. Как полагают власти, сотрудники отеля заразились коронавирусом от итальянского туриста, который недавно вернулся в Италию и дал положительный результат при тестировании, сообщает TourProm.

"Оба инфицированных уже переведены в изолятор в госпиталь. Пока остров полностью заблокирован, и срок карантина для всех людей на нём будет определяться медицинскими специалистами. Сейчас идёт поиск людей, имевших контакты заболевшими — все они будут посажены на домашний карантин на ближайшие 14 дней", — заявил Али Вахид, министр по туризму Мальдивы.

Чиновник признал, что власти пока еще находятся в процессе принятия решения, будут ли туристы, которые не контактируют с зараженными коронавирусом, иметь возможность покинуть страну.

Одновременно Мальдивское Агентство по охране здоровья (HPA) заявило, что оно заблокировало второй остров Батала с отелем "Sandies" после того, как там у итальянского туриста появились симптомы, сходные с коронавирусом. Под карантин чуть было не попал и третий остров, где заподозрили в коронавирусе двух французских туристов, но их пробы дали отрицательные результаты, поэтому ограничения на поездки на этот остров были сняты.